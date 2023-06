Apesar de ser o seu produto do momento, não se conhecem em detalhe os planos da Apple para os Vision Pro. Deverá chegar ao mercado dos EUA em 2024, mas o resto do planeta deverá ter de esperar. Agora, do que se sabe, a Huawei poderá ter-se antecipado à Apple e poderá trazer problemas aos Vision Pro em breve.

Apesar do preço a que será comercializado, a Apple deverá ter planos para tentar massificar os Vision Pro. Estes óculos de realidade virtual abrem novas áreas onde esta tenologia pode ser usada, quer em ambientes de trabalho, quer em lazer.

Certamente que a Apple os vai trazer a novos países, em especial onde consegue atingir os maiores números de vendas. Entre eles estará certamente a China, onde os Vision Pro podem ter problemas quando tentarem ser comercializados.

A causa deste problema será algo simples e que já aconteceu no passado a várias empresas, entre elas a própria Apple. Falamos da utilização da marca, que no caso dos Vision Pro não poderá ser usado na China. A Huawei já se antecipou e registou este nome no país.

A contrário do que se possa pensar esta não foi uma jogada de antecipação, mas sim algo natural. O registo aconteceu em 2019, o que impede que a Apple inicie uma disputa pela marca. A Huawei já tem vários produtos que usam o nome Vision no país.

Claro que este registo é apenas aplicável à China e a Apple poderá usar o nome Vision Pro no resto dos mercados. Ainda assim, será um impacto grande se tiver de adaptar este equipamento a um novo nome, ainda para mais num dos seus maiores mercados.

Tudo poderá ser resolvido de uma forma simples, com um acordo entre a Apple e a Huawei, algo que não parece impossível. A empresa americana tem alguns casos destes já conhecidos, como o caso do nome iPhone no brasil, o que ainda assim não impediu a sua utilização.