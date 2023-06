Apesar de muitos não admitirem, é um risco estar a olhar para o telefone quando se anda na rua. Os perigos são vários e a Google sabe disso. Assim, e para proteger os utilizadores, a empresa criou uma solução que vai aplicar no Meet do Android para quem precisa de estar em videoconferência enquanto anda na rua.

Uma novidade para quem anda na rua ao telefone

Nos dias de hoje, e com o teletrabalho e outras medidas, não é raro estarmos em reuniões ou em conversas de trabalho a todo o momento. Mesmo quando estamos na rua ou no carro estes momentos acontecem, colocando-nos em posições menos corretas e até em perigo.

Para acabar com estas situações, a Google está a preparar uma novidade para o Meet do Android. O seu serviço de videoconferência vai em breve ter o modo On-the-Go, quer permitirá ao utilizador estar presente, mas sem acesso à câmara e sem ter de olhar para o ecrã.

Google Meet terá modo On-the-Go

Apesar de estar ainda em testes, este novo modo do Google Meet terá várias formas de ser ativado. A mais direta é mesmo com recurso aos sensores do telefone Android. Estes detetam o movimento e oferece ao utilizador essa opção. Além disso, poderá também ser ativado manualmente.

Como a ideia é garantir que o utilizador não está distraído, este modo levará a que a câmara e o vídeo sejam desligados. Assim, não será necessário olhar para o ecrã ou tentar surgir no vídeo durante a caminhada. O utilizador pode concentrar-se no que está a fazer, ou seja, andar.

Mais uma proteção importante do Android

Ao mesmo tempo, e durante o tempo em que o movo On-the-Go estiver ativo, haverá mudanças na interface do Google Meet. Os botões vão ser maiores e tudo será muito mais simples de usar, para assim ser mais simples ao utilizador usar esta app Android.

Esta será uma melhoria importante e que certamente ajudará todos os utilizadores que precisem de estar em reuniões do Google Meet enquanto estão na rua. Sem vídeo para transmitir ou ver a concentração será maior e tudo acontecerá via áudio, numa interface simplificada no Android.