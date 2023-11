A Xiaomi tem conseguido bater muitas metas e objetivos com os seus smartphones e agora é a Redmi que está de parabéns. Esta marca associada à gigante chinesa conseguiu ultrapassar mais uma barreira e mostrar o seu peso no mercado. No seu 10º aniversário tem mais uma marca digna de registo.

Mil milhões de smartphones vendidos em 10 anos

A Xiaomi tem no seu catálogo ofertas de várias sub-marcas em várias frentes. Estas complementam-se em termos de propostas e garantem à marca chinesa uma posição única no mercado. A lista de equipamentos garante satisfazer todos os utilizadores em todas as gamas de preços.

Com a Redmi a Xiaomi tem conseguido garantir uma excelente relação qualidade/preço e oferecer hardware que consegue estar à altura de todas as necessidades. Tendo ofertas em todas as gamas de preços, é uma marca verdadeiramente universal no ecossistema da marca chinesa.

Agora que está a comemorar o seu 10º aniversário, a Redmi veio também revelar que está a bater uma das marcas importantes na indústria. Do que revelou num tweet William Lu, presidente do grupo Xiaomi, a marca passou a barreira dos mil milhões de smartphones vendidos.

We are celebrating the remarkable achievement of Redmi smartphones, selling one billion units worldwide in the past ten years! Great to meet our domestic supply chain partners, who have supported us throughout the decade.



Thank you to our global users for their trust and… pic.twitter.com/IYNZ6Z3158 — William Lu (@WilliamLuXiaomi) November 22, 2023

Redmi continua a ter um peso grande na Xiaomi

Na mesma mensagem que partilhou no X, o responsável da Xiaomi reconheceu a ajudar dos seus parceiros da cadeia de fornecedores chineses na última década. Por fim, agradeceu aos utilizadores globais da marca pela sua confiança e apoio ao longo dos 10 anos da marca.

Ainda que esteja integrada na Xiaomi, a Redmi funciona já com uma autonomia grande, com a sua linha própria de equipamentos. Ao mesmo tempo, tem conseguido garantir as suas equipas de desenvolvimento e de marketing, para assim conseguir desenvolver as suas propostas para um mercado cada vez mais competitivo.

Neste momento de celebração, a Redmi mostra que está cada vez maior e a garantir uma quota de mercado de começa a ser cada vez mais visível. Mil milhões de smartphones vendidos em 10 anos é uma marca importante e que deverá certamente crescer no futuro.