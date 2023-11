O Copilot é a porta de entrada da Microsoft para a IA e tudo o que esta pode trazer. Com um lugar já garantido no Windows 11, tinha ficado a dúvida se esta novidade poderia ou não chegar ao Windows 10. A gigante do software já tinha prometido e agora, discretamente, começou a trazer a nova IA para o seu sistema operativo.

O Copilot já começou a chegar ao Windows 10

Muitos julgavam que os desenvolvimentos de novidades para o Windows 10 tinham terminado. Com o seu fim programado para 2025, e com o Windows 11 a crescer de forma sustentada, entendia-se que este sistema iria apenas receber atualizações básicas e de segurança nos próximos 2 anos.

A verdade é que isso parece agora ser contrariado, com uma novidade a ser preparada para o Windows 10. A Microsoft resolveu trazer o Copilot e a sua IA para este sistema, abrindo assim as portas para esta realidade a muitos utilizadores que continuam neste sistema, sem terem intenções de fazer a atualização.

Tal como prometido pela Microsoft, os testes foram iniciados e esta novidade está disponível no canal Release Preview do programa Insider do Windows 10. Com a build 9045.3757 tem início a avaliação do que está a ser preparado e irá em breve ser aberto aos utilizadores.

Microsoft traz agora a mesma IA do Windows 11

O Copilot no Windows 10 funciona de forma muito semelhante ao que temos no Windows 11, com um botão no lado direito da barra de tarefas que permite abrir o chatbot com tecnologia de IA. Existem algumas pequenas diferenças nos recursos porque algumas das funcionalidades ou ações disponíveis no Windows 11 não existem nesta versão do Windows.

Os utilizadores do Windows 10 Home ou Pro que estão no canal Release Preview podem testar o Copilot agora. Provavelmente será apenas uma questão de dias ou semanas até que todos os utilizadores do Windows 10 em mercados suportados tenham acesso a este novo recurso.

A Microsoft explicou que estava rever a sua abordagem ao Windows 10, a menos de dois anos do fim do suporte ao sistema operativo. Revelou que está a fazer investimentos adicionais neste seu sistema e pode haver mais recursos de IA no futuro.