Esta aplicação para Android custa 16,99 €, mas está gratuita por tempo limitado

A loja do Android é um mundo de aplicações, recebendo propostas muito diferenciadas, que procuram responder às mais variadas necessidades de cada utilizador. Esta aplicação meteorológica está, agora, disponível gratuitamente, por tempo limitado. O desconto é colossal.

Não só de aplicações gratuitas se forma o catálogo da Play Store da Google, havendo muitas pagas (e bem pagas). Por vezes, porém, os programadores decidem oferecer as suas criações, por tempo limitado. Desta forma, conseguem que mais utilizadores descarreguem, experimentem e avaliem a app, e aumentam a sua taxa de transferências, ganhando notoriedade e relevância na loja.

Agora, e por tempo limitado, os interessados podem fazer o download desta app meteorológica para Android, gratuitamente.

Chama-se 3D EARTH PRO - local forecast e distingue-se das demais apps dedicadas a informação meteorológica por ter uma interface que mostra uma vista do planeta Terra e do país do utilizador a partir do espaço, assemelhando-se largamente ao Google Earth.

De forma simples, pode fazer zoom na sua localização e verificar o tempo, tendo uma visão de satélite.

A 3D EARTH PRO envia notificações com alertas meteorológicos, como chuva ou neve, e tem uma coleção de widgets composta por atalhos com diferentes tamanhos e desenhos, por via dos quais poderá verificar o tempo para os próximos dias diretamente a partir do ecrã inicial do smartphone.

A aplicação meteorológica para Android conta com mais de meio milhão de downloads e tem uma classificação média de 4,1 em 5, com base em mais de cinco mil avaliações.

Normalmente disponível por 16,99 €, a 3D EARTH PRO pode ser descarregada, por tempo limitado, gratuitamente.

3D EARTH PRO - local forecast