Estudo: interesse pelo automóvel a combustão está de novo a crescer em relação ao elétrico

O objetivo de alguns governos e empresas é que o interesse e, por conseguinte, as vendas de carros elétricos aumentem. Porém, um estudo conduzido pela Deloitte concluiu que o interesse pelo automóvel a combustão está a crescer, relativamente ao elétrico.

A empresa de consultoria e auditoria Deloitte realizou um estudo, inquirindo 27.000 consumidores, com idade legal para conduzir, em 26 países.

Indo ao encontro daquilo que alguns players da indústria têm defendido, o Deloitte Global Automotive Consumer Study 2024 concluiu que o interesse pelos automóveis elétricos está a diminuir nos principais mercados, como os EUA e a Alemanha.

De entre as conclusões, destaca-se que o interesse pelos veículos elétricos está fraquejar, e há um interesse crescente dos consumidores pelo automóvel de combustão. Este último é particularmente visível nos Estados Unidos (67% vs. 58% em 2023), no Sudeste Asiático (52% vs. 50%) e na Alemanha (49% vs. 45% em 2023).

Segundo a Deloitte, as elevadas taxas de juro e os preços elevados podem estar a prejudicar a atratividade dos carros elétricos em alguns mercados.

O abrandamento do desenvolvimento de veículos elétricos ainda não é muito visível na Europa, onde as vendas registaram taxas de crescimento anual significativas, pelo menos para modelos híbridos e de bateria (37% e 30% em 2023 em comparação com 2022).

Recorda a Deloitte, baseando-se em dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (em inglês, ACEA).

O estudo concluiu, também, que os critérios para a escolha de um veículo variam largamente entre mercados:

Nos mercados desenvolvidos, como a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos, o preço é o principal fator na escolha da próxima marca de automóvel pelos consumidores, com percentagens que variam entre 55% e 59%;

Na Índia e no Sudeste Asiático, a qualidade do produto é uma prioridade, com 65% e 62%, respetivamente.

Na China e na Coreia do Sul, o desempenho do veículo está no topo da lista de critérios de compra, com 53% e 55% dos inquiridos, respetivamente.

A disponibilidade para pagar as características da tecnologia de conetividade varia, também, consoante os mercados. A mais elevada registou-se em países como a Índia, a China e o Sudeste Asiático, e mais baixa em países como a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos.

Os compradores de elétricos são influenciados por custos de carregamento mais baixos em países como os Estados Unidos (66%), Japão (62%) e Alemanha (50%), bem como por preocupações ambientais e custos de manutenção mais baixos em locais como a Índia (68% e 56%, respetivamente).

A maioria dos consumidores inquiridos está preocupada com o impacto ambiental das baterias, sublinhando a necessidade de práticas sustentáveis na utilização e reciclagem do componente. Além disso, o compromisso das marcas com a sustentabilidade é valorizado pelos consumidores em diferentes regiões.

Porém, na maioria dos mercados inquiridos, a principal razão pela qual os consumidores tencionam adquirir um veículo eletrificado resulta de um forte desejo de reduzir os seus custos de funcionamento - ultrapassando a preocupação com as alterações climáticas globais.

Os dados recolhidos sobre os veículos elétricos destacam preocupações comuns com as quais estamos já familiarizados: o tempo de carregamento, a autonomia, o preço e os custos de substituição da bateria.