Quando saiu o iPhone 14, a Apple apresentou ao mundo o inovador serviço SOS Emergência Via Satélite. Os utilizadores que comprassem o iPhone desse ano tinham dois anos de utilização gratuita do serviço de pedido de ajuda por satélite. Contudo, um ano passou e algo mudou. Hoje a empresa de Cupertino trouxe novidades!

4 anos grátis de funcionalidades via satélite para utilizadores do iPhone

A Apple anunciou hoje que vai prolongar o período de utilização gratuita das funcionalidades de emergência SOS via satélite para os utilizadores do iPhone 14. Anteriormente, a Apple dava aos clientes do iPhone 14 dois anos de utilização gratuita após a ativação do dispositivo, que começaria a expirar no próximo ano.

Mas agora, todos os atuais utilizadores do iPhone 14 poderão utilizar o serviço gratuitamente durante mais dois anos. A Apple não revelou quanto irá cobrar pelo SOS Emergência Via Satélite quando o período gratuito terminar, e o anúncio de hoje significa que a empresa pode adiar qualquer decisão sobre isso para o futuro.

O período gratuito para os clientes do iPhone 15 não foi alargado. Isto significa que os utilizadores do iPhone 15 ainda estão a trabalhar com um modelo de dois anos gratuitos, que começará a expirar em setembro de 2025.

Portanto, isto quer dizer que os clientes do iPhone 14 e do iPhone 15 verão os seus períodos gratuitos expirarem praticamente ao mesmo tempo, a partir de setembro de 2025. Isto dá à Apple mais tempo para decidir sobre os planos de preços para estas funcionalidades.

O SOS de emergência via satélite permite que os utilizadores de iPhone compatíveis enviem mensagens de texto curtas para serviços de emergência próximos, mesmo quando estão fora do alcance do sinal Wi-Fi ou celular. Permite que as pessoas obtenham ajuda se tiverem problemas em locais onde normalmente não teriam forma de contactar ninguém.

Os utilizadores também podem atualizar a sua localização na aplicação Encontrar utilizando o sinal de satélite. Com o iPhone 15, a Apple também alargou a funcionalidade Assistência Rodoviária por Satélite para incluir o contacto com a assistência rodoviária quando o carro avaria (ainda só disponível nos EUA).