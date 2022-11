Apple confirma lançamento para final deste mês do SOS de Emergência via Satélite no iPhone

A Apple no passado mês de setembro lançou a nova linha do iPhone 14. Apesar de estéticamente alguma coisa ter mudado nos modelos Pro, a verdade é que por fora não se nota o que veio por dentro. Falamos mais concretamente da nova funcionalidade da ligação SOS de Emergência via Satélite. Na apresentação, a empresa de Cupertino prometeu ativar esta opção nos EUA e Canadá já no mês de novembro.

Dando seguimento à data de lançamento, foi confirmado pela Apple que no final de novembro a nova funcionalidade estará ativa. Isto também permite que até final do ano, eventualmente, chegue a mais países.

SOS de Emergência via Satélite no iPhone dentro de dias

A Apple confirmou hoje num comunicado de imprensa que o SOS Emergência via satélite para os modelos iPhone 14 será lançado nos EUA e no Canadá no final deste mês. A Apple ainda não forneceu uma data de lançamento específica ou uma versão iOS necessária para a funcionalidade.

Além disso, a gigante californiana anunciou também que está a investir 450 milhões de dólares do seu Advanced Manufacturing Fund (Fundo de Fabrico Avançado) para o desenvolvimento de infraestruturas críticas de apoio ao SOS de Emergência via Satélite, sendo a maioria do financiamento destinada ao parceiro de satélite da Apple, a Globalstar.

A Apple disse que o seu investimento irá fornecer melhoramentos críticos à rede de satélites e estações terrestres da Globalstar no Alasca, Florida, Hawai, Nevada, Porto Rico, e Texas, para garantir que os utilizadores do iPhone 14 possam ligar-se aos serviços de emergência quando fora da rede.

iPhone 14 apto a comunicar por satélite

Os quatro modelos iPhone 14 poderão ligar-se diretamente aos satélites Globalstar, permitindo aos utilizadores enviar mensagens de texto para serviços de emergência quando fora do alcance da cobertura celular e Wi-Fi e partilhar a sua localização via satélite utilizando a aplicação Find My (Encontrar). Esta funcionalidade ajudará os utilizadores a apontar o seu iPhone para um satélite com indicações visuais no ecrã.

A Apple diz que uma mensagem de satélite pode demorar 15 segundos a enviar em condições ideais com uma visão direta do céu e do horizonte, mas pode demorar mais de um minuto para que a mensagem seja enviada "debaixo de árvores com folhagem leve ou média". Em ambientes com "folhagem pesada" ou "outras obstruções", um iPhone pode não conseguir ligar-se de forma qualitativa a um satélite.

Apple investe na rede de satélites

A Apple quer ter a rede a servir os seus iPhones e para isso está a investir. Assim, como resultado desse esforço financeiro, as estações terrestres da Globalstar já foram modernizadas para utilizar novas antenas de alta potência concebidas e fabricadas especificamente para a Apple.

A empresa partilhou mais detalhes sobre como funciona a funcionalidade:

Quando um utilizador de iPhone faz um pedido de SOS emergência via satélite, a mensagem é recebida por um dos 24 satélites da Globalstar em órbita terrestre baixa, viajando a velocidades de aproximadamente 25.000 km/h. O satélite envia então a mensagem para estações terrestres personalizadas localizadas em pontos-chave em todo o mundo. Uma vez recebida por uma estação terrestre, a mensagem é encaminhada para os serviços de emergência que podem enviar ajuda, ou para um centro de retransmissão com especialistas de emergência treinados pela Apple, se a localização mais próxima dos serviços de emergência não for capaz de receber mensagens de texto.

Num documento de suporte, a Apple diz que o SOS de Emergência via Satélite estará disponível com uma atualização de software iOS 16 a chegar em novembro. O serviço será gratuito durante os dois primeiros anos, sugerindo que a Apple planeia cobrar por ele no futuro.

A Apple confirmou que a funcionalidade se expandirá para outros países até ao final do próximo ano, mas também não deixou claro qualquer informação em contrário.