Só um AirPod está a funcionar? Eis o que fazer

Saiba como limpar os AirPods, AirPods Pro, AirPods Max e EarPods.

Posso utilizar um desinfetante nos AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ou EarPods?

Pode limpar suavemente as superfícies exteriores dos AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ou EarPods com toalhitas com álcool isopropílico a 70%, toalhitas com álcool etílico a 75% ou toalhitas desinfetantes Clorox. Não os utilize na rede da coluna dos AirPods, AirPods Pro e EarPods. Não os utilize na cobertura de malha e nas almofadas dos AirPods Max. Não utilize produtos que contenham lixívia ou peróxido de hidrogénio. Evite a humidade nas aberturas e não introduza os AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ou EarPods em quaisquer agentes de limpeza.

Limpar os AirPods Max

Não lave os AirPods Max com água.

Utilize um pano suave, seco e que não liberte pelos.

Se os AirPods Max forem expostos a qualquer produto que possa causar manchas ou outros danos, por exemplo, sabão, champô, amaciador, loção, perfume, solvente, detergente, ácidos ou alimentos ácidos, repelente de insetos, protetor solar, óleo ou tinta para cabelo:

Limpe-os com um pano ligeiramente humedecido com água limpa e seque-os com um pano suave, seco e que não liberte pelos.

Não os tente utilizar até estarem totalmente secos.

Certifique-se de que não deixa entrar líquidos nas aberturas.

Não utilize objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar os AirPods Max.

Limpar as almofadas e a banda para a cabeça dos AirPods Max

Num recipiente limpo, misture 1 colher de chá (5 ml) de detergente líquido para roupa numa chávena (250 ml) de água.

Remova as almofadas das conchas.

Quando limpar a banda para a cabeça, segure os AirPods Max ao contrário para impedir que o líquido vá para o ponto de fixação da banda para a cabeça.

Mergulhe um pano que não liberte pelos na solução de água com sabão, torça-o ligeiramente e esfregue o pano nas almofadas e na banda para a cabeça suavemente durante 1 minuto cada.

Limpe as almofadas e a banda para a cabeça com um pano separado ligeiramente humedecido com água limpa.

Seque as almofadas e a banda para a cabeça com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Certifique-se de que remove o excesso de humidade.

Coloque os AirPods Max virados para cima para secar durante, pelo menos, um dia antes de voltar a colocar as almofadas e utilizá-los novamente.

Limpar a caixa dos AirPods Max

Limpe a Smart Case com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Se necessário, pode humedecer ligeiramente o pano com álcool isopropílico.

Deixe a Smart Case secar. Não utilize materiais abrasivos para limpar a Smart Case.

Limpar os AirPods e os AirPods Pro

Não lave os AirPods nem os AirPods Pro com água.

Utilize um pano suave, seco e que não liberte pelos.

Se os AirPods ou os AirPods Pro forem expostos a qualquer produto que possa causar manchas ou outros danos, por exemplo, sabão, champô, amaciador, loção, perfume, solvente, detergente, ácidos ou alimentos ácidos, repelente de insetos, protetor solar, óleo ou tinta para cabelo: Limpe-os com um pano ligeiramente humedecido com água limpa e seque-os com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Deixe que sequem totalmente antes de os colocar na caixa de carregamento. Não os tente utilizar até estarem totalmente secos.

Certifique-se de que não deixa entrar líquidos nas aberturas.

Limpe as redes do microfone e da coluna com um cotonete seco.

Não utilize objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar os AirPods ou os AirPods Pro.

Limpar a caixa dos AirPods ou dos AirPods Pro

Limpe a caixa de carregamento com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Se necessário, pode humedecer ligeiramente o pano com álcool isopropílico.

Deixe a caixa de carregamento secar.

Certifique-se de que não deixa entrar líquidos nas portas de carregamento. Seguem-se mais algumas diretrizes: Remova os resíduos do conector Lightning com uma escova limpa, seca e suave.



Não utilize materiais abrasivos para limpar a caixa de carregamento.

Para evitar danificar os contactos metálicos, não coloque nada nas portas de carregamento.

Limpar os adaptadores auriculares dos AirPods Pro

Caso se tenha acumulado água no adaptador auricular, bata o AirPod levemente num pano suave, seco e que não liberte pelos com a abertura do adaptador auricular virada para baixo para remover.

Puxe os adaptadores auriculares de cada AirPod e enxague-os com água. Não utilize sabão nem outros detergentes domésticos.

Limpe os adaptadores auriculares com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Certifique-se de que os adaptadores auriculares estão totalmente secos antes de os colocar de novo em cada AirPod.

Encaixe os adaptadores auriculares novamente em cada AirPod. Os adaptadores auriculares têm uma forma oval, por isso, certifique-se de que os alinha antes de os encaixar.

Mais informações sobre a resistência à água e à transpiração dos AirPods

Os AirPods Pro (1.ª e 2.ª geração), os AirPods (3.ª geração), a caixa de carregamento MagSafe para AirPods (3.ª geração), a caixa de carregamento Lightning para AirPods (3.ª geração) e a caixa de carregamento MagSafe para AirPods Pro (2.ª geração) são resistentes à transpiração e à água, mas não são à prova de água ou de transpiração.

Os AirPods (1.ª e 2.ª geração), a caixa de carregamento Lightning para AirPods (1.ª e 2.ª geração), a caixa de carregamento sem fios para AirPods (1.ª e 2.ª geração), os AirPods Max, a Smart Case, a caixa de carregamento MagSafe para AirPods Pro (1.ª geração), e a caixa de carregamento sem fios para AirPods Pro (1.ª geração) não são à prova de água nem resistentes à água, pelo que tem de ter cuidado para não deixar entrar humidade nas aberturas. Se os AirPods entrarem em contacto com líquidos, incluindo suor devido ao exercício físico, limpe-os com um pano de microfibra seco. Para secar a caixa, coloque-a ao contrário com a tampa aberta.

Se os AirPods ficarem danificados depois de se molharem, pode solicitar uma substituição. Se o seu problema não estiver abrangido pela Garantia limitada Apple, pelo AppleCare+ ou pela lei de proteção dos consumidores, poderá substituir os AirPods por uma taxa de assistência fora da garantia.

Limpar os EarPods