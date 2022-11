Amazon apresenta o Sparrow, um braço robótico que pode fazer tarefas em armazém

O mundo da robótica está a evoluir e a entregar-nos máquinas tão capazes quanto os humanos de desempenhar determinadas tarefas. Agora, foi a vez de a Amazon apresentar o seu braço robótico.

Chama-se Sparrow e pode desempenhar tarefas repetitivas em armazém.

A Amazon apresentou o seu novo robô Sparrow, desenvolvido com o objetivo de ajudar trabalhadores de armazém com algumas tarefas mais enfadonhas do seu trabalho.

De entre as novidades de robótica e transporte que a Amazon tem partilhado, a gigante do retalho apresentou o seu braço robótico, que pode deslocar milhões de itens de diferentes formas e tamanhos

De acordo com a Amazon, o Sparrow utiliza a visão através de um computador e a inteligência artificial para mover os produtos antes de serem embalados. Num vídeo de demonstração, vê-se o braço robótico a apanhar um jogo de tabuleiro, uma garrafa de vitaminas e um conjunto de folhas - todos os tipos de artigos que possam passar por um dos armazéns da empresa - e a colocá-los habilmente em caixas.

Uma vez que a introdução de robôs para a realização de tarefas que eram antes realizadas por funcionários humanos levanta questões relativamente aos empregos que podem ser perdidos, a Amazon esclareceu que o braço robótico Sparrow "assumirá tarefas repetitivas", libertando os funcionários e permitindo que se foquem noutras coisas. Além disso, a Amazon partilhou que a tecnologia pode melhorar a segurança no trabalho.

Este não é o primeiro robô que a Amazon apresenta. Em junho, a retalhista apresentou o seu primeiro robô totalmente autónomo, e mostrou que ele pode operar ao lado dos trabalhadores de armazém, ajudando-os.