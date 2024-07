CMF Phone (1): Nothing incentiva utilizadores a imprimirem em 3D os seus próprios acessórios

De forma inovadora, a Nothing tem introduzido novos produtos, destacando-se pela criatividade que lhes está associada. Com o lançamento do Phone (1) da sua CMF, a empresa decidiu divulgar os detalhes do smartphone, dando a oportunidade aos utilizadores de criarem e imprimirem em 3D os seus próprios acessórios.

O catálogo da Nothing conta já uma série de produtos, sendo o mais recente assinado pela sua marca CMF, o Phone (1). À semelhança dos que já conhecemos, a empresa prima pela criatividade, afastando os seus dispositivos da sobriedade de outros modelos e conferindo-lhes características modulares.

Não sendo, apesar disso, um dispositivo como os outros, a Nothing desenhou o CMF Phone (1) com traseiras substituíveis e uma porta que direciona os utilizadores para um mundo de possibilidades de personalização, em matéria de acessórios.

Caso isso não seja suficiente para os seus utilizadores, a empresa divulgou documentação detalhada sobre as dimensões físicas do smartphone, incentivando os utilizadores, bem como os criadores, a desenharem acessórios. Os interessados têm à disposição, não apenas as dimensões, mas ficheiros .stl e .stp da traseira do smartphone.

De facto, dos amadores aos experientes, esta documentação pode ser um recurso valioso.

Alguns membros da comunidade da Nothing há começaram a fazer experiências com capas traseiras impressas em 3D. As criações vão, claro, além da mudança das cores do CMF Phone (1). Veja alguns exemplos:

Os acessórios incluem, por exemplo, pegas ergonómicas e carteiras que respondem às necessidades específicas de cada utilizador. Contudo, o céu é o limite.

Embora a Nothing promova a criatividade, assegura que não é responsável por quaisquer problemas de compatibilidade ou danos causados por acessórios não oficiais.

