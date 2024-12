China ameaça EUA para proteger as empresas de tecnologia chinesas

A tensão está a aumentar, com a China a ameaçar os Estados Unidos da América (EUA) com "ações necessárias", caso o país endureça as suas restrições em matéria de tecnologia, especialmente chips.

Numa declaração recente, a China partilhou que condena as possíveis alterações dos EUA sobre as restrições à exportação de chips. Estas estão, alegadamente, para breve.

A declaração do país asiático foi enviada com uma ameaça contra os EUA, alertando que tomará as "medidas necessárias" caso as sanções americanas se tornem mais rigorosas e prejudiquem as empresas chinesas de tecnologia.

Sabe-se que a China há muito que se opõe às sanções impostas pelos EUA contra si e contra as suas empresas de tecnologia, que foram obrigadas a desenvolver os seus próprios semicondutores, pelas crescentes restrições de que foram alvo.

Segundo noticiado pela Reuters, a China afirmou, durante uma conferência de imprensa, na quinta-feira, que, "se os EUA insistirem em aumentar as medidas de controlo, a China tomará as medidas necessárias para proteger firmemente os direitos legítimos das empresas chinesas".

O porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, abordou as conversações subjacentes às próximas alterações às restrições impostas pelos EUA em matéria de chips, partilhando que a China "se opõe veementemente" aos planos anunciados. Estes preveem um alargamento ainda maior das restrições em matéria de chips impostas ao país asiático.

Segundo He Yadong, as restrições impostas pelos EUA à China representam "um abuso" do controlo do seu acesso à tecnologia.

Guerra dos chips com novos capítulos

As restrições devem-se, conforme sabemos, aos receios de que a China utilize indevidamente a tecnologia americana, nomeadamente, para reforçar a sua força militar contra os EUA.

Afinal, as duas potências têm protagonizado uma guerra comercial, devido ao acesso da China às tecnologias americanas, especialmente em matéria de semicondutores. A chamada "guerra dos chips" intensifica-se, à medida que os EUA endurecem restrições e a China investe no desenvolvimento e produção dos seus próprios componentes.