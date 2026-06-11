Comprou um terreno para a sua casa, mas encontrou um depósito com milhares de pneus
Um futuro pai viu os seus planos de renovação estragados quando descobriu que a propriedade que adquiriu havia sido transformada num depósito clandestino de pneus, com paredes de borracha a atingir quase dois metros de altura.
Um norte-americano, Khanh Tran, comprou um terreno em Portland, em abril deste ano, enquanto sonhava com um projeto de vida.
O plano passava por recuperar a propriedade e prepará-la para receber a família prestes a crescer. O que não esperava era encontrar, no início de junho, um cenário que descreve como um "desastre": milhares de pneus usados empilhados por toda a propriedade, bloqueando o acesso à quase totalidade do terreno.
Um depósito clandestino com "paredes" de pneus
Quando Tran regressou ao terreno, em junho, pronto para arrancar com as obras, deparou-se com paredes de pneus empilhados a alturas superiores a 1,8 metros, tornando grande parte da propriedade completamente inacessível.
Numa das entradas, os pneus haviam sido organizados de forma a criar uma divisão improvisada, com mesa e cadeiras incluídas. Além do lixo, pelo menos uma pessoa estava a viver no terreno sem autorização.
Em fevereiro, o terreno tinha apenas um monte de pneus, com menos de 40 unidades, situação que Tran acordou resolver com o vendedor. Quando visitou o local no final de março, a situação mantinha-se.
Contudo, em junho, a realidade era completamente diferente, estimando que os pneus se acumularam em "não mais de 90 dias", conforme contado à KATU 2, a principal estação de televisão afiliada à ABC.
Suspeita de esquema de reciclagem fraudulenta
Segundo Tran e a sua vizinha Heather Harmon, alguém estará a recolher pneus usados junto de empresas, alegadamente para reciclagem, e depois a despejá-los clandestinamente no terreno com a cumplicidade de quem aí vivia ilegalmente.
Não sei se o fazem de noite ou enquanto estou a trabalhar. Nunca vejo ninguém ali.
Contou Harmon, acrescentando que teme um incêndio que se possa alastrar à sua própria propriedade.
Autoridades investigam, mas remoção está longe de ser simples
O caso desencadeou investigações por parte do Gabinete do Xerife do Condado de Multnomah, que apura possíveis crimes de invasão de propriedade e "deposição ofensiva de resíduos".
O Departamento de Saúde do Condado, a agência metropolitana Metro e o Departamento de Qualidade Ambiental do Oregon estão também a avaliar o impacto ambiental da situação, dado que a acumulação de pneus representa um sério risco de incêndio e pode violar a legislação estadual sobre resíduos de borracha.
A Metro revelou que, só no último ano, as suas equipas recolheram mais de 14.000 pneus de propriedade pública na região de Portland - 5600 deles apenas em maio.
Contudo, o serviço de remoção de resíduos da Metro não tem competência para intervir em terrenos privados. O Condado admitiu igualmente não ter, de momento, recursos suficientes para limpar a propriedade, embora tenha indicado que poderá explorar opções caso os responsáveis pelo despejo não sejam identificados.
Proprietário lança angariação de fundos online
Sem apoio imediato das autoridades e sem saber como avançar, Tran lançou uma campanha de angariação de fundos online para custear a remoção dos pneus.
O motivo pelo qual quis comprar esta propriedade é que acho que fica numa localização bonita. Não sabia do desastre que ia vir com ela.
Contou Tran, à mesma estação televisiva.
O Condado frisou que, apesar de a responsabilidade pela propriedade recair legalmente sobre o dono, não pretende agravar a situação financeira de Tran, pelo que possíveis coimas estão, por agora, fora de questão.
Para já, o futuro pai aguarda respostas, ao mesmo tempo que procura perceber como transformar um terreno cheio de borracha no lar que imaginou.
Imagem: Katu 2
Fonte: Katu 2
Neste artigo: pneu
A história de Khanh Tran é, ao mesmo tempo, caricata e reveladora de uma tendência preocupante: a de tomar decisões importantes — muito importantes — sem o mínimo de diligência básica.
Comprar um terreno sem o visitar pessoalmente é, francamente, uma imprudência difícil de justificar. Não importa quão conveniente seja o processo online, quão boas sejam as fotografias ou quão apelativa pareça a descrição — um terreno não é um livro nem um par de sapatos. É um bem imóvel, com história, com vizinhança, com surpresas que nenhuma fotografia consegue capturar. E os pneus que Khanh encontrou não apareceram de um dia para o outro: eram milhares, visíveis, volumosos, impossíveis de ignorar para quem lá fosse uma única vez.
A questão que se impõe é simples: bastava uma visita. Uma. Só uma ida ao local teria evitado o “desastre” que ele agora descreve, poupado dinheiro, tempo e frustração — e provavelmente muitas dores de cabeça legais e ambientais, porque desfazer-se de pneus usados em grande quantidade não é barato nem simples.
Vivemos numa era em que tudo parece poder ser feito a partir de um ecrã, e isso é maravilhoso em muitos contextos. Mas há decisões que exigem presença física, atenção real e um mínimo de ceticismo saudável. Comprar um imóvel é claramente uma delas.
O sonho de preparar a propriedade para a família é bonito. Pena que tenha começado com um erro evitável que qualquer pessoa com os pés no chão — literalmente — teria evitado.
E precisas do chat gpt para comentar ?
Não uso ChatGPT para comentar, escrevo por mim. Mas mesmo que usasse, qual seria o problema? É só mais uma ferramenta, como tantas outras. O importante é o conteúdo e as ideias, não o meio.
Ainda por cima é mentiroso.
Esse texto é AI…
Diversas séries de televisão/streaming foram filmadas em Portland. Se nunca viram nenhuma, experimentem Grimm, pode ser que gostem. Em Portland tudo é possível.
Pelo que li no artigo o Sr visitou pelo menos duas vezes o local…