Comprou um terreno para a sua casa, mas encontrou um depósito com milhares de pneus

Um futuro pai viu os seus planos de renovação estragados quando descobriu que a propriedade que adquiriu havia sido transformada num depósito clandestino de pneus, com paredes de borracha a atingir quase dois metros de altura.

Um norte-americano, Khanh Tran, comprou um terreno em Portland, em abril deste ano, enquanto sonhava com um projeto de vida.

O plano passava por recuperar a propriedade e prepará-la para receber a família prestes a crescer. O que não esperava era encontrar, no início de junho, um cenário que descreve como um "desastre": milhares de pneus usados empilhados por toda a propriedade, bloqueando o acesso à quase totalidade do terreno.

Um depósito clandestino com "paredes" de pneus

Quando Tran regressou ao terreno, em junho, pronto para arrancar com as obras, deparou-se com paredes de pneus empilhados a alturas superiores a 1,8 metros, tornando grande parte da propriedade completamente inacessível.

Numa das entradas, os pneus haviam sido organizados de forma a criar uma divisão improvisada, com mesa e cadeiras incluídas. Além do lixo, pelo menos uma pessoa estava a viver no terreno sem autorização.

Em fevereiro, o terreno tinha apenas um monte de pneus, com menos de 40 unidades, situação que Tran acordou resolver com o vendedor. Quando visitou o local no final de março, a situação mantinha-se.

Contudo, em junho, a realidade era completamente diferente, estimando que os pneus se acumularam em "não mais de 90 dias", conforme contado à KATU 2, a principal estação de televisão afiliada à ABC.

Suspeita de esquema de reciclagem fraudulenta

Segundo Tran e a sua vizinha Heather Harmon, alguém estará a recolher pneus usados junto de empresas, alegadamente para reciclagem, e depois a despejá-los clandestinamente no terreno com a cumplicidade de quem aí vivia ilegalmente.

Não sei se o fazem de noite ou enquanto estou a trabalhar. Nunca vejo ninguém ali.

Contou Harmon, acrescentando que teme um incêndio que se possa alastrar à sua própria propriedade.

Autoridades investigam, mas remoção está longe de ser simples

O caso desencadeou investigações por parte do Gabinete do Xerife do Condado de Multnomah, que apura possíveis crimes de invasão de propriedade e "deposição ofensiva de resíduos".

O Departamento de Saúde do Condado, a agência metropolitana Metro e o Departamento de Qualidade Ambiental do Oregon estão também a avaliar o impacto ambiental da situação, dado que a acumulação de pneus representa um sério risco de incêndio e pode violar a legislação estadual sobre resíduos de borracha.

A Metro revelou que, só no último ano, as suas equipas recolheram mais de 14.000 pneus de propriedade pública na região de Portland - 5600 deles apenas em maio.

Contudo, o serviço de remoção de resíduos da Metro não tem competência para intervir em terrenos privados. O Condado admitiu igualmente não ter, de momento, recursos suficientes para limpar a propriedade, embora tenha indicado que poderá explorar opções caso os responsáveis pelo despejo não sejam identificados.

Proprietário lança angariação de fundos online

Sem apoio imediato das autoridades e sem saber como avançar, Tran lançou uma campanha de angariação de fundos online para custear a remoção dos pneus.

O motivo pelo qual quis comprar esta propriedade é que acho que fica numa localização bonita. Não sabia do desastre que ia vir com ela.

Contou Tran, à mesma estação televisiva.

O Condado frisou que, apesar de a responsabilidade pela propriedade recair legalmente sobre o dono, não pretende agravar a situação financeira de Tran, pelo que possíveis coimas estão, por agora, fora de questão.

Para já, o futuro pai aguarda respostas, ao mesmo tempo que procura perceber como transformar um terreno cheio de borracha no lar que imaginou.