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Comprou um terreno para a sua casa, mas encontrou um depósito com milhares de pneus

· Motores/Energia 7 Comentários

Imagem: Katu 2

Fonte: Katu 2

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Ivo says:
    11 de Junho de 2026 às 12:51

    A história de Khanh Tran é, ao mesmo tempo, caricata e reveladora de uma tendência preocupante: a de tomar decisões importantes — muito importantes — sem o mínimo de diligência básica.
    Comprar um terreno sem o visitar pessoalmente é, francamente, uma imprudência difícil de justificar. Não importa quão conveniente seja o processo online, quão boas sejam as fotografias ou quão apelativa pareça a descrição — um terreno não é um livro nem um par de sapatos. É um bem imóvel, com história, com vizinhança, com surpresas que nenhuma fotografia consegue capturar. E os pneus que Khanh encontrou não apareceram de um dia para o outro: eram milhares, visíveis, volumosos, impossíveis de ignorar para quem lá fosse uma única vez.
    A questão que se impõe é simples: bastava uma visita. Uma. Só uma ida ao local teria evitado o “desastre” que ele agora descreve, poupado dinheiro, tempo e frustração — e provavelmente muitas dores de cabeça legais e ambientais, porque desfazer-se de pneus usados em grande quantidade não é barato nem simples.
    Vivemos numa era em que tudo parece poder ser feito a partir de um ecrã, e isso é maravilhoso em muitos contextos. Mas há decisões que exigem presença física, atenção real e um mínimo de ceticismo saudável. Comprar um imóvel é claramente uma delas.
    O sonho de preparar a propriedade para a família é bonito. Pena que tenha começado com um erro evitável que qualquer pessoa com os pés no chão — literalmente — teria evitado.

    Responder
  2. Max says:
    11 de Junho de 2026 às 13:56

    Diversas séries de televisão/streaming foram filmadas em Portland. Se nunca viram nenhuma, experimentem Grimm, pode ser que gostem. Em Portland tudo é possível.

    Responder
  3. Picolini says:
    11 de Junho de 2026 às 14:10

    Pelo que li no artigo o Sr visitou pelo menos duas vezes o local…

    Responder

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