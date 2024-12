Uma Smart Tag por 13,97€? Sim, na iServices só hoje

A Black Friday ainda se comemora na iServices, e com ela há várias dezenas de produtos da marca própria - a iS, a preços incríveis. É por isso, o momento perfeito para destacar a Smart Tag, um acessório indispensável para quem não gosta de perder os seus pertences de vista.

Smart Tag é compatível com a aplicação "Find My"...

A Smart Tag é uma Airtag que pode encontrar na iServices e que é compatível com a aplicação "Find My". Este localizador portátil usa tecnologia Bluetooth para se ligar facilmente ao seu iPhone, iPad, Macbook ou Apple Watch. Tudo isto para assegurar que consiga a localização exata dos seus pertences.

Depois do emparelhamento neste Gadget com o seu equipamento Apple pela primeira vez, só necessita de tocar uma vez na app "Find My" para encontrar qualquer objeto marcado. Para além disto, é possível obter ainda uma notificação no iPhone ou iPad para quando a Smart Tag estiver fora do raio de alcance.

Referir que a Smart Tag da iServices vem com uma pilha de longa duração, podendo funcionar até um ano com uma pilha CR2032. A Pilha para Airtag é fácil de substituir e que pode encontrar na nossa loja online. Aproveite ainda para conhecer todos os Acessórios para AirTags.

Aproveite a Black Friday na iServices e compre a Smart Tag, e descubra as restantes promoções fantásticas nas nossas lojas, mas também na loja online.

Smart Tag da iServices