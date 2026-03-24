Análise Dyson Clean + Wash Hygiene: ideal para quem quer uma casa impecável, sem esforço

A Dyson continua a apostar fortemente na inovação no segmento da limpeza doméstica, e o novo Clean + Wash Hygiene surge como uma solução completa para quem procura aspirar e lavar o chão num único equipamento. Fique com a nossa análise.

Em setembro de 2025, a Dyson Demo Store, em Berlim, foi palco da apresentação de mais de uma dezena de novos produtos com selo Dyson.

Na altura, o fundador da marca, James Dyson, revelou a reinvenção de formatos existentes e a introdução de novas tecnologias, nomeadamente o Dyson Clean + Wash Hygiene.

Dyson promete simplificar a limpeza diária

A máquina leve para limpeza a seco e a húmido que se distingue por não ter filtros foi uma das estrelas do evento, com o rolo de microfibra ultradenso, com 84.000 microfibras por cm2, a aguçarem a curiosidade.

Com um foco claro na higiene e eficiência, prometendo simplificar a limpeza diária sem comprometer o desempenho, não podíamos estar mais ansiosos por testá-la!

Especificações do Dyson Clean + Wash Hygiene Tipo : Aspirador vertical com função de lavagem



: Aspirador vertical com função de lavagem Funções : Aspiração + lavagem simultânea



: Aspiração + lavagem simultânea Sistema de limpeza : Rolos motorizados com água limpa



: Rolos motorizados com água limpa Depósitos : Água limpa e água suja separados



: Água limpa e água suja separados Filtragem : Sistema avançado de filtração Dyson (HEPA, dependendo da versão)



: Sistema avançado de filtração Dyson (HEPA, dependendo da versão) Autonomia : Até ~48 minutos (varia consoante o modo)



: Até ~48 minutos (varia consoante o modo) Tempo de carregamento : ~4 horas



: ~4 horas Peso : ~3,8 kg (aprox.)



: ~3,8 kg (aprox.) Utilização: Pavimentos duros

Na caixa

O Dyson Clean + Wash Hygiene inclui o corpo principal, base de carregamento/limpeza, reservatórios de água limpa e suja e ainda uma solução de limpeza, além da documentação habitual.

Dependendo da versão, podem ainda estar incluídos acessórios adicionais para manutenção.

Construção e Design

À primeira vista, este modelo segue a linguagem de design típica da Dyson, com um aspeto moderno e industrial, aliado a materiais de elevada qualidade.

O corpo do aspirador é robusto e bem construído, transmitindo confiança durante a utilização. Apesar de não ser o mais leve do segmento, a boa distribuição de peso permite uma utilização relativamente confortável.

O sistema de depósitos separados é um dos pontos fortes, garantindo que a limpeza é feita sempre com água limpa, enquanto a sujidade é encaminhada para um reservatório independente.

Ainda assim, ao lidar com maiores quantidades de sujidade líquida, como uma poça de leite, o processo de auto-limpeza da escova pode não ser imediato, mas as repetidas passagens ajudam a manter o rolo de novo limpo.

Todo o conjunto é, no entanto, fácil de desmontar e lavar, algo essencial num equipamento com foco na higiene.

Funcionalidade de lavagem

Aqui está o grande destaque deste modelo. O Dyson Clean + Wash Hygiene utiliza rolos motorizados constantemente humedecidos com água limpa, permitindo lavar o chão enquanto aspira a sujidade.

Este sistema é particularmente eficaz em pavimentos duros como azulejo, madeira tratada ou vinil.

Ao contrário de soluções mais simples, este modelo consegue remover manchas mais persistentes com relativa facilidade, graças à combinação de rotação dos rolos e fluxo contínuo de água.

Outro ponto positivo é o controlo da quantidade de água, o que permite ao utilizador evitar excessos que possam danificar superfícies mais sensíveis.

Sistema de higiene

Um dos grandes argumentos deste modelo é o foco na higiene. O sistema de auto-limpeza dos rolos reduz significativamente a necessidade de manutenção manual, limpando os componentes após cada utilização. Isto evita odores e acumulação de bactérias, um problema comum em aspiradores com função de lavagem.

Além disso, a separação entre água limpa e suja garante que não há recirculação de sujidade, contribuindo para um resultado final mais higiénico.

Autonomia

A autonomia ronda os 48 minutos, dependendo do modo de utilização e do tipo de sujidade. Para limpezas rápidas ou apartamentos de média dimensão, revela-se suficiente. No entanto, em casas maiores, poderá ser necessário fazer pausas para recarregar ou reabastecer os depósitos.

O tempo de carregamento não é dos mais rápidos, situando-se nas cerca de 4 horas.

Manutenção

A manutenção é relativamente simples. Os depósitos são fáceis de remover e limpar, e o sistema de auto-limpeza ajuda a manter os rolos em boas condições.

Ainda assim, será necessário algum cuidado regular para garantir o melhor desempenho a longo prazo.

Veredicto

O Dyson Clean + Wash Hygiene apresenta-se como uma solução prática e eficiente para quem procura um equipamento tudo-em-um para limpeza de pavimentos duros.

Destaca-se pela combinação de aspiração e lavagem eficaz, pelo sistema de higiene bem pensado e pela qualidade de construção típica da marca. No entanto, o peso e o preço elevado podem ser fatores a considerar.

Ainda que o preço se situe no segmento premium, com o Dyson Clean + Wash Hygiene a custar 499 euros, é um produto especialmente indicado para quem valoriza conveniência e higiene, e procura reduzir o tempo gasto nas tarefas domésticas sem abdicar de um bom desempenho.