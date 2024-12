Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Gold Guns Girls - Metric

Metric é uma banda canadiana formada em 1998 na cidade de Toronto. A banda teve vários momentos noutras cidades como em Montreal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles.

O primeiro álbum da banda, "Old World Underground, Where Are You Now?", foi lançado em 2003 e ganhou uma nomeação para o Juno Award de Best Alternative Album. "Live It Out" foi lançado a 4 de outubro de 2005 e foi nomeado para o Polaris Music Prize 2006 para o álbum canadiano do ano e mais uma vez para o Juno Award nomeado para Melhor Álbum Alternativo.

O primeiro álbum de estúdio da banda, "Grow Up and Blow Away", foi lançado a 26 de junho de 2007 pela Last Gang Records. O álbum foi originalmente gravado pela editora Restless, mas foi negligenciada quando foi comprada pela Rykodisc.

Haines e Shaw participaram também na banda Broken Social Scene, e Haines foi convidada nos álbuns de Stars, KC Accidental, The Stills, Jason Collett e Tiësto.

O seu quarto álbum de estúdio "Fantasies" foi lançado no Canadá e nos Estados Unidos a 7 de abril de 2009. O álbum foi nomeado para o Polaris Music Prize de 2009 para Álbum do Ano Canadiano, e ganhou o Álbum Alternativo do Ano e Grupo do Ano no 2010 Prémios Juno

