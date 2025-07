Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Mama, I'm Coming Home - Ozzy Osbourne

John Michael "Ozzy" Osbourne (Birmingham, 3 de dezembro de 1948 – Birmingham, 22 de julho de 2025) foi um cantor, compositor e personalidade mediática britânica. Ganhou notoriedade na década de 1970 como vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, com a qual ajudou a definir o género. Durante este período, passou a ser conhecido como "Príncipe das Trevas".

Osbourne integrou os Black Sabbath desde a sua formação, em 1968, até 1979, altura em que foi despedido devido ao abuso de álcool e drogas. Durante este período, foi vocalista em álbuns considerados fundamentais para o heavy metal, começando pelo homónimo Black Sabbath (1970), seguindo-se Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Sabbath Bloody Sabbath (1973). Após deixar a banda, iniciou uma bem-sucedida carreira a solo com o álbum Blizzard of Ozz (1980), lançando ao todo 13 álbuns de estúdio, sendo os sete primeiros certificados multiplatina nos Estados Unidos. Reuniu-se com os Black Sabbath em diversas ocasiões, incluindo a gravação do último álbum 13 (2013) e uma digressão de despedida que terminou em 2017, em Birmingham.

Com mais de cem milhões de discos vendidos na sua carreira a solo e com os Black Sabbath, Osbourne foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame como membro dos Black Sabbath (2006) e como artista a solo (2024). Faz também parte do UK Music Hall of Fame e foi homenageado com estrelas na Calçada da Fama de Hollywood e na Calçada das Estrelas de Birmingham. Em 2024 recebeu o prémio de Ícone Global nos MTV Europe Music Awards, e em 2015, o prémio Ivor Novello para o Conjunto da Obra, da Academia Britânica de Compositores, Escritores e Autores.

No início dos anos 2000, Osbourne ganhou também notoriedade como personalidade televisiva ao protagonizar o reality show The Osbournes, da MTV, ao lado da sua mulher e empresária Sharon, e de dois dos seus filhos, Kelly e Jack. Posteriormente contracenou com Jack e Kelly a série Ozzy & Jack's World Detour. A sua última aparição em palco foi a 5 de julho de 2025, na atuação ao vivo Back to the Beginning, com várias bandas e artistas, que reuniu os membros originais dos Black Sabbath pela última vez. Ozzy morreu quase três semanas depois, a 22 de julho.

