Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Dream On - Aerosmith

Aerosmith é uma banda de rock norte-americana, formada em Boston, em 1970. O grupo é composto por Steven Tyler (voz), Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (baixo), Joey Kramer (bateria) e Brad Whitford (guitarra). O seu estilo, que tem raízes no hard rock baseado no blues, também incorporou elementos como o pop rock heavy metal, glam metal, e rhythm and blues, e inspirou muitos artistas de rock subsequentes. Os Aerosmith são por vezes chamados "The Bad Boys from Boston" e "America's Greatest Rock and Roll Band" A principal equipa de compositores de Tyler e Perry é por vezes chamada "Toxic Twins".

Perry e Hamilton estavam originalmente numa banda juntos, os Jam Band, onde se encontraram com Tyler, Kramer, o guitarrista Ray Tabano e formaram os Aerosmith; em 1971, Tabano foi substituído por Whitford. Lançaram uma série de álbuns multi-platna começando com a sua estreia homónima em 1973, seguida um ano depois por Get Your Wings. A banda entrou no mainstream com os seus dois álbuns seguintes, Toys in the Attic (1975) e Rocks (1976). Seguiram-se Draw the Line e Night in the Ruts em 1977 e 1979, respetivamente. Ao longo da década de 1970, a banda fez uma extensa digressão e alcançou uma dúzia de singles na Hot 100, incluindo o seu primeiro êxito no Top 40, "Sweet Emotion" e os êxitos no Top 10 "Dream On" e "Walk This Way". No final da década, estavam entre as bandas de hard rock mais populares do mundo e desenvolveram uma legião de fãs, muitas vezes chamados de "Blue Army". O vício das drogas e os conflitos internos levaram às saídas de Perry e Whitford em 1979 e 1981, respetivamente. A banda não se saiu bem e o álbum Rock in a Hard Place (1982) não conseguiu igualar os êxitos anteriores.

Perry e Whitford regressam aos Aerosmith em 1984. Após uma digressão de regresso, gravaram Done with Mirrors (1985), que não correspondeu às expectativas comerciais. Não foi até uma colaboração em 1986 com o grupo de rap Run-D.M.C. num remake de "Walk This Way", e o álbum multi-platina da banda, Permanent Vacation (1987), que recuperaram o seu anterior nível de popularidade. No final dos anos 1980 e 1990, a banda ganhou vários prémios por música dos álbuns multi-platina Pump (1989), Get a Grip (1993) e Nine Lives (1997), enquanto embarcavam nas suas digressões de concertos mais extensas até à data. Os seus maiores êxitos durante este período incluíram "Dude (Looks Like a Lady)", "Angel", "Rag Doll", "Love in an Elevator", "Janie's Got a Gun", "What it Takes", "Livin' on the Edge", "Cryin'", e "Crazy". A banda também filmou videoclipes populares e fez aparições notáveis ​​na televisão, no cinema e nos videojogos. Em 1998, alcançaram o seu primeiro hit número um com "I Don't Want to Miss a Thing" da banda sonora de Armageddon e no ano seguinte, a sua atração de montanha-russa foi inaurada no Walt Disney Wolrd. O seu regresso foi descrito como um dos mais notáveis ​​e espetaculares da história do rock.

Álbuns adicionais Just Push Play (que incluiu o êxito "Jaded"), Honkin' on Bobo (uma coleção de covers de blues) e Music from Another Dimension! seguiram-se em 2001, 2004 e 2012, respetivamente. Em 2008, lançaram o Guitar Hero: Aerosmith, que é considerado o videojogo centrado na banda mais vendido. De 2019 a 2022, a banda teve uma residência de concertos em Las Vegas, que foi interrompida de 2020 a 2021 devido à pandemia de COVID-19. Os Aerosmith iniciaram uma digressão de despedida intitulada Peace Out: The Farewell Tour em 2023; depois de a digressão ter sido interrompida devido a problemas nas cordas vocais de Tyler, retiraram-se das digressões em 2024.

Os Aerosmith são a banda de hard rock americana mais vendida de todos os tempos, tendo vendido mais de 150 milhões de discos em todo o mundo, incluindo mais de 85 milhões de discos nos Estados Unidos. Com 25 álbuns de ouro, 18 de platina e 12 multi-platina, detêm o recorde de maior número de certificações totais por um grupo americano e estão empatados com o maior número de álbuns multi-platinados por um grupo americano. Alcançaram vinte e um êxitos no Top 40 da US Hot 100, nove êxitos número um no Mainstream Rock, quatro Grammy Awards, seis American Music Awards e dez MTV Video Music Awards. Foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2001 e foram classificados como número 57 e 30, respetivamente, nas listas da Rolling Stone e da VH1 dos 100 Maiores Artistas de Todos os Tempos. Em 2013, Tyler e Perry foram introduzidos no Songwriters Hall of Fame e, em 2020, a banda recebeu o prémio MusiCares Personality of the Year.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?