Elon Musk avança com mais um pedido judicial contra a OpenAI e a Microsoft

Elon Musk, através dos seus advogados, apresentou um pedido de injunção preliminar contra a OpenAI, vários dos seus cofundadores e a Microsoft, um dos seus investidores e colaboradores principais. O pedido, submetido no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, alega práticas anticoncorrenciais por parte dos acusados.

Entre as acusações destacam-se:

Desencorajar investidores de apoiar concorrentes da OpenAI, incluindo a xAI, empresa de inteligência artificial fundada por Musk.

Beneficiar de informação sensível obtida indevidamente através das ligações entre OpenAI e Microsoft.

Alterar a estrutura de governação da OpenAI para fins lucrativos, transferindo ativos materiais, como propriedade intelectual, sem transparência.

Realizar negócios com organizações em que os acusados têm interesse financeiro direto.

Os advogados de Musk argumentam que a ausência de uma injunção causará "danos irreparáveis".

Contexto do Conflito

Musk foi um dos fundadores da OpenAI em 2015, quando a organização tinha uma missão declarada de operar como uma entidade sem fins lucrativos, partilhando os avanços da inteligência artificial em benefício de todos.

Em 2018, Musk deixou a organização devido a divergências quanto à sua direção. Posteriormente, a OpenAI transformou-se numa entidade de lucro limitado em 2019 e está agora a caminho de se tornar totalmente lucrativa.

Alegando ter sido prejudicado em mais de 44 milhões de dólares doados à OpenAI, Musk considera que a organização se afastou do seu propósito inicial. Ele reviveu o processo judicial este ano, ampliando-o para incluir figuras como Sam Altman, CEO da empresa, e Greg Brockman, presidente da organização, além de Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn e antigo membro da direção da OpenAI, entre outros.

Alegações Contra OpenAI e Parceiros

Entre os pontos centrais da queixa de Musk, destaca-se a alegação de que a OpenAI pressionou investidores a evitar financiar concorrentes, como a xAI. Relatórios indicam que a OpenAI teria incluído cláusulas restritivas nos seus acordos de investimento. Apesar disso, a xAI conseguiu assegurar um financiamento robusto, incluindo uma ronda de 5 mil milhões de dólares recentemente concluída.

Outra acusação foca-se na relação próxima entre a OpenAI e a Microsoft, com os advogados de Musk a alegarem partilha ilegal de informação e recursos. A Microsoft, que investiu cerca de 13 mil milhões de dólares na OpenAI desde 2019, também disponibilizou recursos substanciais de computação na cloud.

Reid Hoffman e Dee Templeton, outros acusados no caso, foram apontados por potenciais conflitos de interesse, com alegações de que usaram posições privilegiadas na OpenAI e na Microsoft para facilitar transações que poderiam violar as regras de concorrência.

Os advogados de Musk pedem ao tribunal que preserve o carácter sem fins lucrativos original da OpenAI e impeça transações internas que beneficiem interesses pessoais dos seus líderes. Argumentam que, caso a empresa continue a aceitar novos investimentos, será quase impossível reverter a sua estrutura atual sem causar perdas significativas aos investidores.

Não é possível olhar para a OpenAI de hoje e dizer que ela se parece minimamente com o que prometeu ser na sua fundação.

Declararam os advogados de Musk.

