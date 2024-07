100 mil unidades vendidas em 3 horas! É este o novo marco importante do CMF Phone (1)

O CMF Phone (1) foi lançado esta semana, e os utilizadores ficaram entusiasmados com a sua chegada, uma vez que marca o primeiro smartphone económico para da submarca da Nothing. Este novo smartphone, com um preço de 239 euros, foi lançado e marcou um novo recorde com um número de vendas surpreendente.

O novo marco importante do CMF Phone (1)

A CMF é uma submarca da Nothing, que foi criada para acessórios acessíveis, no ano passado. Este ano, a empresa alargou ainda mais a sua subcategoria ao lançar um novo smartphone para os consumidores preocupados com o orçamento. O CMF Phone (1) foi lançado esta segunda-feira e colocado à venda na sexta-feira, 12 de julho, e a velocidade de vendas bateu um novo recorde.

A empresa recorreu ao X para partilhar como o CMF Phone (1) deixou o Nothing Phone (2a) para trás. A rapidez com que vendeu 100.000 unidades do novo smartphone é impressionante e do que foi partilhado, há alegremente um novo recorde de vendas que a empresa obteve em apenas três horas, afirmando.

O CMF Phone (1) conseguiu igualar o objetivo de vendas do Nothing Phone (2a), mas a velocidade de venda foi quase oito vezes superior. Isso mostra como este é um produto criado para que fosse bem recebido com base no valor deste segmento muito importante para as marcas.

CMF Phone 1 makes record breaking sales of 100,000 units in just 3 hours.



Last time we achieved this number in 24 hours was with Nothing Phone (2a). pic.twitter.com/k6vNpghwVU — CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 12, 2024

100 mil smartphones Nothing em 3 horas!

A cofundadora da empresa Nothing, Akis Evengeldis, expressou a sua opinião sobre o incrível sucesso. Ao partilhar como a receção do mercado ao novo produto, mostrou como foi tão acolhedor, significando a confiança no foco da empresa em trazer uma experiência abrangente aos consumidores.

Revelou que as vendas nunca são o objetivo final, mas sim o resultado da criação de excelentes produtos apreciados pelos utilizadores. A marca podíamos estar mais grata pela receção do mercado e por alcançar este resultado recorde no primeiro dia de vendas.

O telefone tem um preço baixo e um design modular, o que permite aos utilizadores trocar de capa e adicionar outros acessórios. Isso acrescentará um elemento personalizado aos smartphones económicos. O CMF Phone (1) foi anunciado às 10h00, e o impressionante tempo de vendas registado pode não incluir as potenciais vendas para alguns mercados importantes, como os EUA, por ser demasiado cedo.