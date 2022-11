Transforme a sua criatividade em realidade com uma impressora 3D ou gravadora a laser

A criatividade pode muito bem sair da nossa cabeça para projetos reais em qualquer formato e com quaisquer materiais. Ter uma impressora 3D ou uma máquina de gravação e corte a laser podem ser opções para dar um passo além com a sua criatividade e, quem sabe, ganhar algum dinheiro com os projetos. E por que não uma que faça tudo isto?

Veja estas sugestões.

Impressora 3D TwoTrees Bluer

A impressora 3D TwoTrees Bluer tem um design comum, com três eixos e uma área de impressão de 235 x 235 x 280 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 20 a 200 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão que poderá ser controlado neste aspeto.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D TwoTrees Bluer está disponível em promoção, por apenas 102,79€ (ou código CC32DE após a promoção, para preço de 102,99€). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega em 3 a 5 dias.

TwoTrees Bluer

Impressora 3D TwoTrees Bluer Plus

Uma versão melhorada da TwoTrees Bluer é a sua edição "Plus". E o "plus" faz sentido uma vez que o volume de trabalho é francamente maior neste modelo. Ao invés dos 235 x 235 x 280 mm, esta impressora tem 300 x 300 x 400 mm.

Contudo, além deste pormenor importante, tudo o resto é partilhado com o modelo anterior, nomeadamente a velocidade de impressão, o tipo de filamento suportado, as características como sensor de deteção de quebra de filamento.

A impressora 3D TwoTrees Bluer Plus está disponível em promoção, por apenas 175,78€ (ou código CC964 após a promoção, para preço de 185,99€). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega em 3 a 5 dias.

TwoTrees Bluer Plus

Máquina de gravação e corte a laser SCULPFUN S9

A SCULPFUN S9 é uma máquina que permite fazer gravação a laser numa área de 410 x 420 mm em inúmeros materiais. Destacam-se a madeira, cartão, plástico, cerâmica e xisto, entre outras.

A lista de materiais de corte é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

A máquina tem uma potência energética de apenas 30W, onde o díodo a laser varia de 5,5 a 6W. O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. Neste caso, o foco a laser é quadrado de 0,06 mm, o que acabar por oferecer uma elevada precisão.

A espessura mínima da gravação é de 0,08 mm e corte pode ir até aos 15 mm em madeira e 10 mm em acrílico.

gravadora laser SCULPFUN S9 está disponível em promoção, por apenas 198,40€ (ou código CCS9 após a promoção, para preço de 199€). Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega em 3 a 5 dias.

SCULPFUN S9