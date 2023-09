Tesla atualizou o seu robô Optimus e mostra agora todas as novidades

A Tesla tem o seu robô Optimus a ser preparado, para ajudar os utilizadores e para outras situações mais específicas. Estes desenvolvimentos estão a ser feitos de forma gradual, sempre com o foco na usabilidade e na inteligência que este pode ter no futuro.

Os planos de Elon Musk estar bem definidos para o futuro desta sua proposta. Quer que o seu novo robô ajude em várias áreas, removendo destes processos todo o elemento humano, que fica assim liberto para outras tarefas. É por isso que tem uma imagem e uma postura humanoide.

Há ainda a ideia de transportar o Optimus para as fábricas da Tesla, onde teria uma utilização nas linhas de produção, para trabalhos repetitivos e mais perigosos. Assim, e mais uma vez, o elemento humano seria removido do processo e protegido destas situações.

Agora, e para mostrar o seu estado desenvolvimento, a Tesla voltou a mostrar os desenvolvimentos feitos nos últimos tempos nesta proposta que será única. Para isso publicou um vídeo no Twitter/X, onde as novidades estão presentes de forma bem visível e direta.

Optimus can now sort objects autonomously



Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.



Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine )



→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r