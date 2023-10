Apple atualiza firmware dos AirPods Pro 2 e traz melhorias

Por norma, a Apple arrasta todos os firmwares dos seus dispositivos para uma nova versão após uma atualização dos seus sistemas operativos. Se tem os AirPods Pro 2, então deixe-os receber as novidades!

Auscultadores da Apple novamente atualizados

Na semana passada, a Apple lançou uma pequena atualização de firmware de correção de erros para ambos os modelos dos AirPods Pro 2 (especificamente, tanto os que têm o estojo de carregamento Lightning como o estojo de carregamento USB-C). Agora, uma semana depois, a Apple lançou uma segunda atualização de firmware para os mesmos modelos dos auscultadores Pro 2.

O firmware mais recente, denominado versão 6A305, surge uma semana após o lançamento da versão 6A303.

As atualizações de firmware dos AirPods e AirPods Pro não são normalmente tão frequentes como as actualizações do iPhone ou iPad, o que é de esperar dada a simplicidade destes dispositivos em comparação com os smartphones e tablets modernos. Menos hardware significa simplesmente que há menos espaço para erros que podem causar bugs, falhas ou funcionamento inesperado.

No entanto, a versão de firmware 6A305 parece trazer "Correções de erros e outras melhorias", de acordo com a página de suporte online da Apple intitulada Sobre atualizações de firmware para AirPods.

Vale a pena notar que esta atualização não está disponível para AirPods não-Pro, nem se destina aos AirPods Max.

Nova caixa traz novas afinações?

A Apple não especifica exatamente quais os erros que eliminou nesta atualização, nem quais as melhorias que introduziu. Podemos apenas especular que melhora a conetividade Bluetooth, a qualidade do som e o funcionamento esperado do dispositivo, uma vez que não foram anunciadas novas funcionalidades.

A instalação de atualizações de firmware dos AirPods e AirPods Pro não é um processo tão simples como a atualização de um iPhone ou iPad.

Embora seja possível ver a versão de firmware que os AirPods Pro 2 estão a executar, indo a Definições, menu AirPods Pro 2 (ou menu Bluetooth e tocando no botão de informação ao lado dos AirPods Pro 2 na lista de dispositivos) não encontrará um botão para iniciar a atualização de firmware:

Em vez disso, a Apple diz que as atualizações de firmware dos AirPods e AirPods Pro acontecem automaticamente quando estão a carregar e ao alcance do Bluetooth de um dos seus dispositivos Apple que esteja ligado a Wi-Fi, como um iPhone, iPad ou Mac.

Os utilizadores que não tenham um destes dispositivos, talvez por estarem a utilizar um smartphone ou tablet de um concorrente, podem atualizar manualmente o firmware dos auscultadores Pro 2 visitando uma Apple Store.