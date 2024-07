Há quase 40 anos, Steve Jobs sonhava com a Apple Intelligence

A Apple Intelligence chegou relativamente tarde à festa que a Inteligência Artificial (IA) tem sido. Contudo, o fundador da empresa, Steve Jobs, mencionou a vontade de criar algo deste tipo... há cerca de 40 anos.

Apesar de a estreia do ChatGPT, no final de 2023, ter espoletado uma onda de franco interesse em sistemas, aplicações e ferramentas baseadas em IA, a área não é recente. De facto, está a ser trabalhada há largos anos, com investigadores dedicados a percebê-la, bem como às suas implicações.

Os entusiastas e especialistas têm, desde há muitos anos, imaginado o potencial de computadores que pensam e sentem. Um deles foi o cofundador da Apple, Steve Jobs, que, num vídeo gravado em 1985, fala da possibilidade de termos uma máquina a reproduzir as ideias e os pensamentos de um filósofo que surja no futuro e, além disso, a responder aos curiosos sobre elas.

Veja o vídeo abaixo:

Na publicação de setembro de 2023 repescada no X, Steve Jobs começa por revelar a sua pequena inveja de Alexandre, o Grande, por ter o lendário filósofo Aristóteles como tutor.

Acho que teria gostado muito disso. Mas através do milagre da página impressa, posso pelo menos ler o que Aristóteles escreveu sem um intermediário.

Disse o cofundador da Apple, lamentando que, apesar disso, não pode fazer perguntas ao filósofo - e esperar que sejam respondidas, pelo menos.

A minha esperança é que, durante a nossa vida possamos criar uma ferramenta de um novo tipo, um cliente interativo... Quando o próximo Aristóteles estiver vivo, poderemos captar a visão do mundo subjacente a esse Aristóteles num computador. E um dia um estudante poderá não só ler as palavras que Aristóteles escreveu, mas também fazer uma pergunta a Aristóteles. E obter uma resposta.

Quase 40 anos depois, a Apple Intelligence, bem como outros modelos baseados em IA, são uma realidade e, espera-se, ver-se-ão daqui para a frente aprimorados e crescentemente mais capazes.

Recorde-se que, durante a WWDC 2024, Craig Federighi, vice-presidente sénior de engenharia de software da Apple, admitiu que "este é um momento para o qual temos vindo a trabalhar há muito tempo".

