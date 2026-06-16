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Top 10 forças armadas mais poderosas do mundo em 2026

· Notícias 16 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. B@rão Vermelho says:
    16 de Junho de 2026 às 11:10

    A Rússia esta no top só se for dos exércitos falhados.
    Todos sabemos que se a Rússia quisesse acabar com a guerra era “fácil”, bastava mandar uma NUC, mas como nação ficava mais sozinha que um naufrago no ponto Nemo e ninguém consegue ficar sozinho por muito tempo.
    Os bravos guerreiros da Ucrânia que no inicia da guerra combatiam com fisgas estão a mostrar ao mundo o que é coragem e determinação em defender a sua pátria, ao bravo e corajoso povo ucraniano os meus sinceros parabéns.

    Responder
    • Tug@Tek says:
      16 de Junho de 2026 às 11:29

      +1

      Responder
    • Bullseye says:
      16 de Junho de 2026 às 11:44

      “Todos sabemos que se a Rússia quisesse acabar com a guerra era “fácil”, bastava mandar uma NUC” Só falta uma ou duas ventoinhas gigantes para empurrar a radiação para a Europa ao invés de ir para a Rússia.

      Responder
    • Onion says:
      16 de Junho de 2026 às 12:37

      Vê-se mesmo que não percebes nada de questões militares. Olha que eu sou militar e te digo desde já que a Rússia neste momento é o exército mais poderoso do mundo. Travar uma guerra de drones não é a mesma coisa que travar uma guerra de homens. A experiência da Rússia em combate é de tal forma valiosa que todos os exércitos do mundo, incluindo o nosso exército modesto, estão de olho naquela guerra. Um soldado ucraniano que vá para a frente da batalha tem em média 2 horas de esperança de vida. Trata-se de uma guerra altamente tecnológica com componente urbana. Quando a parte urbana estiver ultrapassada aquilo vai ser sempre a andar. Eles, os russos, não têm pressa e entende-se o porquê. Kiev ainda esta noite viu os mísseis hipersónicos e balísticos entrar à força toda. Que Patriot qual quê. Nem a Europa e os EUA irão pôr as mãos nas riquezas da Ucrânia e os EUA já perceberam isso daí virarem-se para a América do Sul. Além disso, o que fizeram na Venezuela até o modesto exército português fazia. Tratou de um job insider feito com o aval das altas patentes do exército Venezuelano e das suas elites. Ambos tiveram o que queriam, principalmente os EUA o tão desejado petróleo venezuelano. Uma mão que lavou a outra. Anda para an Academia Militar estudar um pouco e irás perceber que perdeste uma grande oportunidade de estar calado. Já agora te digo mais, a Polónia que se cuide, só pararão às portas de Berlim se assim o desejarem.

      Responder
      • o t á r i o says:
        16 de Junho de 2026 às 13:27

        Estamos fo**** com futuros oficiais como tu.
        há 2 anos que os Ucranianos aguentam a invasão segundo as tuas palavras do exército mais poderoso do mundo, bravo Ucrânia.
        Deixo-te um concelho, segundo consta a Rússia está a aceitar carne para canhão, alista-te.

        Responder
        • Onion says:
          16 de Junho de 2026 às 14:05

          Bravo Ucrânia? Um líder não sacrificava assim o seu povo, mas o dinheiro fala mais alto. Tens que lá ir e ver os cemitérios a perder de vista. Já estão a substituir o seu povo por indianos. Não há alternativa!

          Responder
          • o t á r i o says:
            16 de Junho de 2026 às 14:37

            sacrificar o seu povo?????
            Eles estão a lutar para defender aquilo que é deles, chama-se a isso patriotismo que certamente não sabes o que é. Provavelmente ainda não chegas-e a esse capítulo na academia

      • Bullseye says:
        16 de Junho de 2026 às 13:37

        “Travar uma guerra de drones não é a mesma coisa que travar uma guerra de homens.” – Parei logo aí, como militar deverias saber reconhecer a derrota da Rússia nessse campo. Quando a guerra começou ninguém ouvia falar de drones, eram tudo incursões terrestres e ataques com infantaria. Simplesmente morreram tantos Russos que tiveram que arranjar uma solução, e pegaram no que os Ucranianos andavam a fazer (usar drones super baratos do aliexpress) e meteram as mãos nos shaeed e viram que compensava mt mais do que mandar os próprios russos e koreanos para a chaçina.

        Responder
        • Onion says:
          16 de Junho de 2026 às 14:09

          Os russos nunca procuraram a guerra, mas os europeus sim. O Acordo de Minsk serviu para isso mesmo, ganhar tempo. Além disso, quando os russos entraram pelo norte não foi para entrar em guerra, mas sim para substituir o governo ucraniano colocado pela CIA. Como os ucranianos já estavam armados até aos dentes pelos americanos (Trump fornece-lhes equipamento militar desde 2014) os russos não tiveram alternativa senão começar por onde mais dói ao ocidente, nomeadamente aos americanos, ou seja, pelo sul, onde estão as terras raras já vendidas aos EUA.

          Responder
        • Onion says:
          16 de Junho de 2026 às 14:11

          Daqui a pouco estás a dizer que os americanos ganharam aos iranianos. Ai vida vida!

          Responder
      • says:
        16 de Junho de 2026 às 14:14

        A Rússia tem a mesma tática há 200 anos. Carne para canhão e siga para a frente. Cada homem nosso que cair são menos umas balas que o inimigo tem. É essa a tática deles. E só aparece nas estatísticas porque tem armas nucleares (se alguma delas ainda funcionar).

        Responder
  2. OraBolas says:
    16 de Junho de 2026 às 11:41

    ruzzia aí no 2º:) :):):) . Só se for por ter armas nucleares…se funcionarem, claro

    Responder
  3. Max says:
    16 de Junho de 2026 às 11:50

    Tinha visto uma lista considerando outros critérios, não a encontrei e perguntei ao Gemini:
    P: “Há uma lista do poderio militar dos países que priorize a experiência de combate?”
    R: “Diretamente falando: não existe um ranking oficial ou amplamente aceito que use a “experiência de combate” como o critério principal ou quantitativo. Os rankings mais famosos do mundo, como o Global Firepower (GFP) ou os relatórios do IISS (International Institute for Strategic Studies), são construídos com base em estatísticas frias: quantidade de tanques, orçamento de defesa, número de soldados ativos, ogivas nucleares e logística. Eles até mencionam a experiência como um fator qualitativo, mas não a usam para ordenar a lista.
    No entanto, se fôssemos montar uma lista hipotética baseada no histórico recente de combate real de alta intensidade (doutrina, veteranos na ativa e testes de armas em cenários reais), o topo do ranking mudaria drasticamente em relação aos índices tradicionais. Aqui está como ficaria o panorama atual dessa “lista de experiência”:
    1. Estados Unidos
    Embora a China dispute o topo em números absolutos, os EUA continuam sendo os mais experientes em projeção global. Passaram as últimas décadas em conflitos contínuos (Afeganistão, Iraque, intervenções na Síria/Líbia e operações especiais globais). Eles possuem a maior quantidade de pilotos, marinheiros e forças especiais com experiência real de combate urbano, guerra assimétrica e logística intercontinental.
    2. Ucrânia
    Se o critério for guerra de alta intensidade moderna e convencional (trcheiras, artilharia pesada, guerra eletrônica e drones) contra uma potência global, o exército ucraniano é, hoje, o mais experiente do Ocidente. Praticamente todas as suas brigadas ativas possuem anos de combate real e direto na linha de frente, desenvolvendo táticas que os manuais da NATO sequer previam.
    3. Rússia
    Apesar dos erros estratégicos e logísticos amplamente documentados, as forças armadas russas acumularam uma quantidade brutal de experiência prática de combate em larga escala nos últimos anos, além de sua atuação prévia na Síria. Eles adaptaram sua indústria e suas tropas para operar sob intensa guerra eletrónica e saturação de drones, algo que a maioria dos exércitos do mundo só conhece na teoria.”
    A seguir vem Israel, a Inglaterra e a França.
    Tendo a ir pela lista do Gemini. O que coloca uma questão importante – o que sucederia se a Europa, tal como fazem os EUA de Trump, deixassem de dar apoio à Ucrânia? E o que sucederia se a Ucrânia caísse na órbita da Rússia?

    Responder
  4. PGomes says:
    16 de Junho de 2026 às 12:31

    LOL, a Rússia em segundo lugar.
    Quem fez esta lista não anda a prestar atenção ao que se passa nos últimos 4 anos.

    Responder
  5. PorcoDoPunjab says:
    16 de Junho de 2026 às 14:05

    Portugal pode emprestar Generais.
    Tem milhões.
    Soldados é que não sei se haverá algum.
    Em caso de necessidade vamos à Índia buscar 2 ou 3 milhões e está feito.

    Responder

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