Top 10 forças armadas mais poderosas do mundo em 2026

O Global Firepower voltou a publicar a sua análise anual ao poder militar dos países do mundo. Com 145 nações avaliadas e mais de 60 parâmetros em análise, o ranking de 2026 confirma algumas tendências e traz surpresas. Este ano, Portugal volta a constar na lista, numa tendência de melhoria das suas forças armadas.

O que é o Global Firepower e como funciona?

O Global Firepower (GFP) é uma das referências mais consultadas a nível mundial quando se fala de capacidade militar convencional.

Publicado anualmente desde 2005, o site agrega dados sobre forças terrestres, aéreas e navais, orçamentos de defesa, logística, recursos naturais e até cobertura geográfica de cada nação.

A classificação baseia-se num índice próprio, o PowerIndex (PwrIndx), que define que, quanto mais próximo de zero, mais poderoso é o país. Na prática, uma pontuação perfeita de 0.0000 é considerada inatingível.

O modelo permite ainda que nações tecnologicamente avançadas mas de menor dimensão possam competir com grandes potências menos desenvolvidas, algo que torna a lista bastante interessante de analisar.

Estados Unidos, Rússia e China no topo

O pódio de 2026 não traz grandes surpresas. Os Estados Unidos mantêm o primeiro lugar com um PwrIndx de 0.0741, seguidos da Rússia (0.0791) e da China (0.0919), um trio que se mantém estável face ao ano anterior.

A Índia aparece na quarta posição (0.1346), consolidando o seu estatuto de potência regional em expansão.

Na Europa, França sobe ao sexto lugar com um PwrIndx de 0.1798, enquanto o Reino Unido desce ligeiramente para a oitava posição.

A Alemanha, que tem vindo a aumentar o seu investimento em defesa nos últimos anos, sobe para o 12.º lugar, num reflexo do esforço que Berlim tem protagonizado desde a invasão da Ucrânia.

Top 10 forças armadas do mundo Estados Unidos Rússia China Índia Coreia do Sul França Japão Reino Unido Turquia Itália

Forças armadas de Portugal no top 40 mundial

Uma das notas positivas para Portugal é que o país entra no ranking na 38.ª posição, com um PwrIndx de 0.6659, e com tendência de subida assinalada pelo GFP.

Tendo em conta a dimensão do país, trata-se de um resultado bastante sólido, colocando Portugal à frente da Noruega, por exemplo, bem como de outras nações com maior população e território.

No contexto da NATO, de que Portugal é membro, a posição é relevante, especialmente num momento em que a aliança pressiona os seus membros a atingir a fasquia dos 2% do PIB em despesa de defesa.

Curiosidades observadas

Entre as subidas mais notadas está a Suécia, que entra no top 30, em 26.º lugar, e o Japão, que sobe para 7.º, no que poderá ser um reflexo da revisão da sua política de defesa e do aumento significativo do orçamento militar nos últimos anos.

Já a Coreia do Norte, apesar do seu arsenal nuclear, aparece apenas na 31.ª posição, o que reflete uma das limitações metodológicas do GFP: armas nucleares e capacidades não convencionais não são contabilizadas na fórmula.

Vale a pena consultar este ranking?

O Global Firepower é uma ferramenta útil para ter uma visão geral e comparativa do estado das forças armadas mundiais. No entanto, deve ser lido com sentido crítico.

Afinal, fatores como capacidade nuclear, ciberguerra, Inteligência Artificial militar e alianças estratégicas ficam de fora da equação.

Ainda assim, para quem quer perceber a evolução do equilíbrio de poderes no mundo, é uma leitura curiosa.

O ranking completo de 2026 está disponível aqui.