Maioria do dinheiro falso a chegar a Portugal vem da China por correio

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025, registou-se um aumento nos crimes de contrafação e aquisição de notas falsas de valor mais baixo. A origem é normalmente a China, de onde chegam por correio.

O RASI de 2025 mostra que foram apreendidas 1393 notas de cinco euros, mais 296% do que as 352 de 2024, num aumento nos crimes de contrafação e aquisição de notas falsas de valor facial mais baixo.

O dinheiro falso apreendido, em Portugal, no ano passado, é de qualidade cada vez mais grosseira, registando-se uma subidas nas apreensões de notas falsas ainda antes de elas entrarem em circulação.

À semelhança de 2024, no crime de passagem de moeda falsa, constata-se que as denominações com maior número de apreensões continuam a ser as de 10 €, 20 € e 50 €, correspondendo às notas de maior circulação.

Lê-se no RASI 2025, publicado no dia 31 de março.

Além da "presumível proveniência da China", o RASI 2025 indica que a introdução destas notas falsas em território nacional "é maioritariamente feita através da aquisição online e remessa via postal".

Citando a Polícia Judiciária (PJ), o mesmo documento aponta o contínuo declínio do número de inquéritos por crimes de moeda falsa. No ano passado, foram abertas 3629 investigações, menos 31,6% do que em 2024. E, em 2017, tinham sido abertos 11.560 destes inquéritos.

Segundo RASI 2025, a maioria destas averiguações criminais está relacionada com a passagem de moeda falsa no âmbito de depósitos bancários.

Por sua vez, as investigações abertas a casos de encomenda de notas falsas, através da Internet, subiram em 2025. No ano passado, foram recuperadas 19.366 notas de euro, com um valor facial total de 938.225 euros, uma subida de 10% face a 2024.

Ainda assim, o RASI destaca que "a articulação entre o controlo alfandegário e a investigação criminal tem impedido a entrada de quantidades consideráveis de notas contrafeitas no circuito monetário".

Aliás, no ano passado, Portugal teve a liderança de uma equipa europeia que, além de importantes apreensões, conseguiu mapear as zonas geográficas onde se verificam passagens mais frequentes.

Segundo o documento, isso "contribuiu para uma resposta mais dirigida e eficiente".

Notas falsas de Itália são verosímeis

Segundo o documento de segurança interna referente ao ano passado, as notas falsas provenientes de Itália são "razoavelmente verosímeis", tanto na produção como na imitação de elementos de segurança.

Além de informar que o impacto se sente principalmente nas notas de 50 euros, o documento diz que as poucas apreensões de dinheiro oriundo deste país europeu mostram que a maioria do mesmo é introduzida por redes internacionais, e detetado já circulação.

O relatório informa que a produção italiana "privilegia notas que melhor combinam valor facial e facilidade de circulação".