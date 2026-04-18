World de Sam Altman quer acabar com os perfis falsos em várias aplicações

O ambicioso projeto de Sam Altman, agora rebatizado como World, está a preparar uma expansão para garantir a autenticidade dos utilizadores na internet. Esta evolução foca-se inicialmente na popular aplicação de encontros Tinder, procurando acabar com a presença de perfis gerados por inteligência artificial (IA).

O combate aos perfis falsos nas apps de encontros

A Tools for Humanity (TFH), empresa que gere o projeto World, revelou recentemente os seus planos para integrar tecnologia de verificação em diversas aplicações. Além das apps de encontros, o sistema deverá chegar a plataformas de venda de bilhetes para espetáculos, organizações empresariais e serviços de correio eletrónico.

Durante um evento em San Francisco, Altman sublinhou que o mundo caminha para uma realidade onde o conteúdo gerado por IA será superior ao produzido por humanos, tornando importantíssima distinção entre ambos.

O projeto World diferencia-se de outros sistemas de identificação ao permitir validar que um serviço digital está a ser utilizado por um humano real, mantendo o anonimato do utilizador. Através de criptografia, a empresa desenvolveu ferramentas de "prova de humanidade", essenciais num cenário saturado por robôs e agentes de IA.

A parceria com o Tinder é um dos pilares desta nova fase. Após um período de testes bem-sucedido no Japão, a integração do World ID será alargada a mercados globais. Os perfis verificados passarão a exibir um emblema distintivo, assegurando aos outros utilizadores que a pessoa com quem interagem foi devidamente autenticada como um ser humano genuíno.

A tecnologia por trás do World ID

O principal instrumento de verificação deste ecossistema é o Orb, um dispositivo digital esférico que realiza a leitura da íris do utilizador. Este scan é convertido num identificador criptográfico único e anónimo, conhecido como World ID. Embora a aplicação possa ser utilizada sem este passo, a verificação via Orb é considerada o padrão de segurança mais elevado da plataforma.

Tiago Sada, diretor de produto da World, apresentou a versão mais recente da aplicação e uma vasta gama de novas integrações. O objetivo é facilitar o acesso a esta tecnologia, para permitir que os utilizadores comprovem a sua identidade de forma segura e privada.

A indústria do espetáculo também está na mira da empresa com o lançamento do Concert Kit. Esta ferramenta permite que os artistas reservem bilhetes exclusivamente para humanos verificados com o World ID.

Parcerias com nomes como Bruno Mars e a banda 30 Seconds to Mars já estão previstas para as próximas digressões.

No mundo corporativo, a World anunciou integrações com o Zoom e a Docusign. No caso do Zoom, o objetivo é mitigar a ameaça de "deepfakes" em videoconferências de negócios, enquanto a colaboração com a Docusign pretende garantir que as assinaturas digitais.

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