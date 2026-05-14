O que sabe sobre os avós dos seus bisavós? Este site português tem quase 500 anos de registos

Alguma vez se perguntou de onde vêm os seus antepassados? Quem eram, onde nasceram, com quem casaram... Construir uma árvore genealógica já não está apenas ao alcance dos mais pacientes, com este website português a dar uma grande ajuda.

O nosso país tem uma riqueza documental extraordinária. De facto, as prateleiras dos arquivos distritais de norte a sul do país acumulam séculos de registos de batismo, casamento e óbito.

O problema é que aceder a esse manancial de informação é tarefa para especialistas, porque quem não sabe exatamente em que arquivo procurar, ou não conhece os meandros dos inventários históricos, fica simplesmente sem resposta.

Encontre os seus antepassados online

Para facilitar este processo aos curiosos, João Ventura, um entusiasta da genealogia, criou um website que pode valer a pena explorar.

O projeto nasceu como iniciativa individual, sem qualquer apoio institucional ou ligação oficial aos arquivos portugueses, e rapidamente se tornou numa das ferramentas favoritas dos genealogistas do país.

De nome tombo.pt, é uma homenagem ao célebre Arquivo Nacional da Torre do Tombo, repositório de memória de Portugal há mais de seis séculos.

O que é exatamente o tombo.pt?

Em termos simples, o tombo.pt é um agregador de registos paroquiais e de registo civil portugueses.

O site não aloja os documentos diretamente, mas cria uma base de dados unificada que aponta para os livros digitalizados pelos vários arquivos do país, e faz isso de forma organizada, navegável e sem exigir ao utilizador qualquer conhecimento prévio sobre o funcionamento dos arquivos.

Em Portugal, existem os seguintes conjuntos de arquivos com registos paroquiais nas suas coleções:

Um Arquivo Nacional;

17 Arquivos Distritais;

Quatro Arquivos Regionais;

Três Arquivos Municipais;

Um Arquivo Diocesano.

Uma vez que cada uma destas entidades disponibiliza os seus registos em plataformas próprias, o tombo.pt agrega a informação de todas estas 26 instituições num único ponto de acesso.

Desta forma, em vez de andar de arquivo em arquivo à procura do livro certo, o utilizador navega pela hierarquia de distrito, concelho e freguesia e acede diretamente às imagens digitalizadas dos nascimentos, casamentos e óbitos dos seus antepassados.

Uma das grandes vantagens do tombo.pt é a acessibilidade. Não é preciso ser investigador ou historiador para o usar. A navegação faz-se pela barra lateral, selecionando progressivamente a região, o distrito, o concelho e a freguesia pretendida.

A partir daí, são apresentados os livros disponíveis, organizados por tipo (entre batismos, casamentos e óbitos) e por datas, com ligação direta para as imagens nos sites dos respetivos arquivos.

Posto isto, seja por curiosidade, por tradição familiar ou por uma investigação mais séria, este portal faz uma ponte admirável entre o cidadão comum e centenas de anos de história registada.

Se ainda não explorou o seu passado, este pode ser o momento de espreitar!

tombo.pt