IPv4? Vem aí o “IPv8” que promete revolucionar a Internet

A Internet Engineering Task Force (IETF), tem um novo draft em cima da mesa que pode voltar a mexer com os alicerces da Internet. O documento propõe saltar diretamente para um hipotético IPv8, deixando para trás não só o IPv4, mas também as limitações práticas do IPv6.

O problema: IPv4 está esgotado? (e IPv6 não conquistou tudo)

A existência de poucos endereços IPv4 públicos não é novidade. Aconteceu oficialmente em 2011 e desde então o mundo tem sobrevivido com soluções como CGNAT (Carrier Grade NAT ou NAT de Nível de Operadora), mas que trazem latência, complexidade e limitações.

O IPv6 surgiu como solução, mas a adoção nunca foi total. Segundo o draft, o modelo “dual-stack” (IPv4 + IPv6) revelou-se pesado e pouco atrativo para muitas organizações.

IPv8: o que propõe este novo protocolo?

O IPv8 não é apenas uma evolução. é uma tentativa de repensar completamente a forma como as redes funcionam.

Endereçamento mais simples (e enorme)

Endereços com 64 bits

Estrutura: r.r.r.r.n.n.n.n

Espaço total: 2⁶⁴ endereços (mais de 18 quintiliões)

Por exemplo, o endereço de localhost IPv4 é 127.0.0.1 que passará a ser, em IPv8, 127.0.0.1.0.0.0

Cada organização (ASN) teria até 4 mil milhões de endereços próprios, eliminando de vez o problema de escassez.

O IPv8 tenta resolver um dos maiores problemas atuais: segurança fragmentada. Por isso inclui:

Autenticação baseada em OAuth2

Validação obrigatória de destinos via DNS + registos WHOIS

Bloqueio automático de tráfego suspeito

Por exemplo, uma ligação sem resolução DNS válida pode ser simplesmente bloqueada, dificultando ataques e malware. Hoje, redes usam várias ferramentas separadas (DNS, DHCP, logs, autenticação…). O IPv8 propõe tudo centralizado, com telemetria consistente.

O IPv8 surge como uma proposta ousada para resolver problemas reais da Internet moderna, desde o esgotamento de endereços até à segurança e gestão de redes. Por agora é apenas um draft... vamos ver se não acaba como o IPv6.