Google exclui Europa da funcionalidade mais avançada do Gemini

Enquanto a União Europeia reforça o seu controlo regulatório, as gigantes tecnológicas norte-americanas respondem com a exclusão do continente das suas ferramentas mais inovadoras. O lançamento da Personal Intelligence da Google é o mais recente exemplo desta nova barreira que separa os europeus do resto do mundo.

Personal Intelligence integrada no Gemini da Google

A "Personal Intelligence" da Google, que já estava disponível há alguns meses nos Estados Unidos, iniciou agora a sua expansão global. No entanto, esta expansão tem limites geográficos muito claros: todo o Espaço Económico Europeu, a Suíça e o Reino Unido foram deliberadamente deixados de fora.

Esta funcionalidade age como uma entidade centralizada com capacidade para analisar todas as aplicações da Google associadas a uma conta. Trata-se de uma ponte entre diferentes serviços que permite ao sistema aceder a dados do YouTube, Maps, Calendário, Drive, Gmail, Docs e Fotos.

O objetivo é que a IA compreenda o contexto de vida do utilizador para prestar uma assistência personalizada em tarefas quotidianas.

A Google exemplifica esta utilidade com situações reais de conveniência. Imagine que necessita de pneus novos para o seu veículo. O Gemini não só consegue identificar as especificações técnicas do carro através de pesquisas no Gmail, como pode sugerir modelos de pneus baseando-se em viagens anteriores registadas no Google Fotos.

Se, no momento da compra, o utilizador não se recordar da matrícula, a IA é capaz de localizar essa informação numa fotografia da galeria. É uma ferramenta de produtividade poderosa, embora reservada apenas para quem subscreve os planos pagos AI Pro ou Ultra.

A exclusão da Europa

Os utilizadores residentes na Europa que esperavam beneficiar destas facilidades terão de esperar por tempo indeterminado. A Google foi categórica ao afirmar que esta funcionalidade não será lançada na União Europeia, no Reino Unido ou na Suíça devido às rigorosas normas de privacidade impostas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Esta situação cria um cenário curioso: enquanto na América Latina e noutras regiões o software está plenamente disponível, os europeus enfrentam um bloqueio fundamentado na proteção de dados.

A questão da privacidade é, de facto, o ponto mais sensível desta tecnologia. Na era da IA, a proteção da informação pessoal tende a diluir-se para que os modelos possam ser treinados com volumes massivos de dados.

Ao conceder acesso a serviços como o Google Fotos, o utilizador está a entregar informações extremamente íntimas a um algoritmo, sem que se saiba exatamente quem poderá ter acesso a esses metadados no futuro.

Relativamente a informações específicas, como números de matrícula ou dados de saúde, a Google afirma que o sistema não é treinado para "decorar" esses números, mas sim para saber onde os procurar quando o utilizador o solicita explicitamente.

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