Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje trata-se de um thriller britânico de conspiração que as avaliações online corroboram que vale mesmo a pena conhecer.

The Capture | 8/10 ⭐

Produzida pela Heyday Television para a BBC e disponível, em Portugal, na HBO Max, a série centra-se numa inspetora da Polícia Metropolitana de Londres, arrastada para uma vasta conspiração que envolve tecnologia de deepfake em tempo real, vigilância em massa e provas de vídeo manipuladas.

O tema central é verdadeiramente atual, com a narrativa a focar-se nos perigos de uma sociedade "pós-verdade", explorando a interferência política, desinformação sancionada pelo Estado e as implicações éticas de operações de intelligence encobertas.

Um elemento central da série é um programa fictício usado por agências de inteligência para editar transmissões de vídeo em tempo real, criando provas falsas "admissíveis" e controlando narrativas públicas.