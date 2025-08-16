Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje recai sobre o interessante cenário económico dos Estados Unidos, juntando-se-lhe a frenética cena política.

The Dark Money Game | 7,5/10 ⭐

Um olhar sobre o mundo obscuro das doações políticas e da angariação de fundos 15 anos após a decisão do Supremo Tribunal no caso Citizen's United, que permitiu gastos ilimitados por fontes ocultas em muitas campanhas políticas.

A minissérie é inspirada no livro de Jane Mayer, "Dark Money: A história oculta dos bilionários por trás da ascensão da direita radical", e apresenta entrevistas com jornalistas, incluindo Mayer, bem como legisladores, juízes, investigadores do FBI, denunciantes e pessoas com informações privilegiadas de ambos os lados da questão.

Através de duas histórias separadas, os dois episódios revelam como uma rede indetetável de dinheiro proveniente de indivíduos ricos e empresas que representam interesses comerciais ou agendas religiosas flui por organizações sem fins lucrativos e super comités de ação política (em inglês, PACs) para apoiar candidatos e movimentos políticos.