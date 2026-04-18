Netflix rendeu-se e também terá vídeos verticais que todos vão querer

A Netflix está a preparar-se para transformar radicalmente a forma como os utilizadores navegam na sua aplicação móvel. Esse passo é dado com a chegada de um fluxo de vídeo vertical no final de abril. Acompanha assim a mais recente moda que todos estão a adotar nas interfaces e nos vídeos.

Netflix transforma como se navega na app móvel

A aplicação da Netflix está prestes a passar por uma transformação radical. Na sua última carta aos acionistas, referente ao primeiro trimestre de 2026, a plataforma confirmou o lançamento de uma grande atualização na interface da aplicação para dispositivos móveis. A atualização inclui a integração de um feed de descoberta vertical. Sim, exatamente como no TikTok.

Esta nova interface não é uma surpresa completa, uma vez que a Netflix realizou testes no ano passado. Na prática, poderá deslizar na vertical para navegar por excertos de filmes e séries. Assim que encontrar algo do seu agrado, poderá começar a reproduzir o programa com um único clique, guardá-lo na sua lista ou partilhá-lo.

A Netflix justifica esta mudança apontando que as linhas entre o entretenimento na TV e nos dispositivos móveis estão a tornar-se cada vez mais ténues. Como seria de esperar, o objetivo é incentivar o uso cada vez mais frequente do telemóvel, sobretudo durante o dia. A Netflix percebeu que os seus novos formatos, como os podcasts em vídeo, são muito mais vistos em smartphones durante o dia.

Vídeos verticais que todos vão querer

Ao adotar a rolagem vertical, a plataforma espera facilitar o envolvimento do utilizador. Esta estratégia acompanha a diversificação da sua oferta, que inclui agora mais de 70 eventos ao vivo por trimestre, como o enorme sucesso do Clássico Mundial de Basebol no Japão, que atraiu mais de 31 milhões de espectadores. A Netflix adquiriu recentemente a InterPositive, empresa de Ben Affleck especializada em ferramentas criativas com inteligência artificial.

Para os utilizadores, isto deve traduzir-se em recomendações mais relevantes, graças a uma melhor compreensão do conteúdo por parte dos algoritmos. A plataforma está também a testar uma ferramenta de pesquisa com inteligência artificial que permite aos utilizadores descobrir conteúdo através de consultas em linguagem natural, em vez de simplesmente utilizar palavras-chave. Os videojogos também estão a tornar-se um pilar central do aplicativo móvel.

Desde o lançamento da sua aplicação de jogos infantis, "Netflix Playground", a empresa observou que quase metade dos perfis infantis já utiliza dispositivos móveis ou tablets. Estas mudanças surgem num momento histórico para a Netflix: Reed Hastings, cofundador e figura icónica da empresa, anunciou que não se recandidata ao conselho de administração em junho.