Comissão Europeia reforça independência dos EUA com contrato de 180 milhões de euros

A dependência da União Europeia (UE) face às grandes tecnológicas norte-americanas tem sido, há anos, uma das suas principais vulnerabilidades. Com o atual clima geopolítico a adensar estas preocupações, a Comissão Europeia está a reforçar a sua independência dos Estados Unidos da América (EUA) com contrato de 180 milhões de euros.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia adjudicou um contrato de 180 milhões de euros para serviços de cloud a quatro fornecedores europeus, por um período de seis anos, no âmbito de um esforço para reduzir a dependência do bloco face às tecnologias não europeias.

Lançado em outubro de 2025, o contrato foi adjudicado à Post Telecom, do Luxemburgo, à alemã StackIT, à Scaleway, unidade de centros de dados da francesa Iliad, e à belga Proximus.

Os fornecedores foram selecionados com base na sua conformidade com o Quadro de Soberania Cloud da Comissão, ao abrigo do qual tinham de garantir que entidades não pertencentes à UE dispõem de um controlo limitado sobre as tecnologias utilizadas ou os serviços prestados, segundo a Comissão Europeia.

Este concurso apoia os esforços mais amplos da Comissão para reforçar a sua própria soberania, consolidando o controlo estratégico sobre tecnologias e infraestruturas essenciais.

Afirmou o órgão executivo da UE, num comunicado.

Serviços cloud de fornecedores europeus para agências europeias

A Post Telecom conta com os parceiros OVHcloud e CleverCloud, enquanto a Proximus lidera um consórcio composto pela Mistral AI, Clarence, Thales e S3NS, empresa resultante de uma joint-venture de centros de dados da Google Cloud.

Numa publicação no X, o fundador e presidente executivo da OVHcloud, Octave Klaba, anunciou que o consórcio da Post Telecom tinha sido selecionado para prestar serviços cloud às mais de 40 agências da Comissão Europeia.

Este acordo permitirá "demonstrar que existem alternativas credíveis na Europa".