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Comissão Europeia reforça independência dos EUA com contrato de 180 milhões de euros

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    18 de Abril de 2026 às 12:31

    Há que por os olhos no que aconteceu em resultado das sanções de Trump, em fevereiro de 2025, ao Tribunal Penal Internacional, por ter condenado Netanyahu. As sanções proíbem “qualquer pessoa dos EUA” (o que inclui cidadão e empresas americanas em qualquer lugar do mundo) de fornecer fundos, bens ou serviços às pessoas sancionadas (o que também inclui familiares diretos).
    “Os juízes e procuradores afetados enfrentam um isolamento digital e financeiro quase total de serviços baseados nos EUA.
    Como os EUA detêm o controle de grande parte da infraestrutura financeira e tecnológica global, o impacto vai muito além da simples impossibilidade de viajar para o país.
    Principais Serviços Bloqueados
    De acordo com relatos de juízes sancionados (como Kimberly Prost), o bloqueio afeta o dia a dia de forma severa:
    • Serviços Financeiros:
    • Cartões de Crédito e Débito: Visa e Mastercard cancelam cartões imediatamente, mesmo que tenham sido emitidos por bancos europeus ou de outros países, devido ao medo de “sanções secundárias”.
    • Bancos: Contas bancárias podem ser congeladas ou encerradas se a instituição tiver operações ou parcerias nos EUA.
    • Transferências: Serviços como PayPal e transferências internacionais via sistema SWIFT tornam-se extremamente difíceis ou impossíveis.
    • Tecnologia e Vida Digital:
    • Contas Google: Perda de acesso ao Gmail, Google Drive e outros serviços integrados.
    • Amazon: Contas de compras e serviços de nuvem são desativados.
    • Apple: Dificuldades com IDs Apple, iCloud e compras na App Store.
    • Mobilidade e Logística:
    • Aplicativos de Transporte: Serviços como Uber e Lyft deixam de funcionar para esses indivíduos.
    • Reservas: Bloqueio em plataformas como Airbnb, Booking.com (que processa pagamentos via sistemas americanos) e dificuldades para reservar voos em companhias aéreas que utilizam softwares de reserva sediados nos EUA.”
    A Europa que confie no amigo americano e não se precate e consiga alternativas próprias que se vai ver em grandes sarilhos.

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    18 de Abril de 2026 às 12:44

    Artigo giro, aquilo que não explica nem aqui nem em lado nenhum é que apenas vão migrar bases de dados sensíveis, por uma questão de operação, funcionalidade e custo tudo o resto vai ficar nas public clouds dos 3 grandes americanos.
    Por isso a conversa das alternativas é aquela que já venho a explicar desde sempre, não são alternativas, são opções com muitos se’s, muitas limitações, que seria preciso décadas de investimentos bilionários para serem alternativas

    Responder

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