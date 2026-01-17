Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Contrariamente à maioria das sugestões que deixámos, a de hoje não é norte-americana, mas antes francesa, prometendo uma série de ficção científica com muito drama e mistério.

Parallels | 7/10 ⭐

Dispoível no Disney+, Parallels acompanha quatro amigos adolescentes, Bilal, Romane, Sam e Victor, que vivem numa pequena vila tranquila nas montanhas.

Um dia, um evento misterioso ligado a um trabalho científico quebra o espaço‑tempo e projeta cada um deles para realidades paralelas diferentes.

Os quatro amigos são forçados a enfrentar versões alternativas das suas vidas, diferentes linhas temporais e consequências inesperadas enquanto tentam descobrir o que aconteceu e regressar ao mundo que conheciam antes.