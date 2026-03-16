Óscares 2026: lista dos vencedores de uma noite dominada por “One Battle After Another”
Num serão que, em Portugal, ocupa a madrugada dos entusiastas, a cerimónia dos Óscares 2026 realizou-se ontem, 15 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, e reuniu algumas das maiores figuras da indústria cinematográfica para celebrar os melhores filmes do último ano. Eis a lista dos vencedores.
A 98.ª edição dos prémios da Academy of Motion Picture Arts and Sciences foi apresentada por Conan O'Brien e destacou inequivocamente o filme One Battle After Another, que acabou por dominar a noite com várias estatuetas douradas.
Apesar da promessa que residia nas suas inéditas 16 nomeações, o filme Sinners acabou a noite com quatro prémios.
Contudo, o protagonista Michael B. Jordan, que ganhou o prémio de Melhor Ator, marcou a noite com um dos momentos mais emocionantes: o ator falou sobre a sua trajetória em Hollywood, sublinhando a responsabilidade de abrir caminho para novas gerações de intérpretes.
A vitória de Paul Thomas Anderson na categoria de Melhor Realização por One Battle After Another foi recebida com entusiasmo, com o realizador a destacar a importância do cinema de autor numa indústria em rápida transformação.
Sobre as polémicas que nunca faltam, o ator Javier Bardem gerou debate ao tomar uma posição política em palco durante uma apresentação com Priyanka Chopra.
Javier Bardem says "no to war and free Palestine" at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.
Outro momento invulgar aconteceu quando a categoria de curta-metragem live-action terminou com um raro empate, apanhando até o apresentador de surpresa.
omg the SEVENTH tie in Oscars history just happened!!!! this time in the Live-Action Short category
Kumail Nanjiani: "It's a tie! I'm not joking! It's actually a tie, so everyone calm down!"
Lista de vencedores dos Óscares 2026
- Melhor Filme: One Battle After Another
- Melhor Realização: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Melhor Ator: Michael B. Jordan – Sinners
- Melhor Atriz: Jessie Buckley – Hamnet
- Melhor Ator Secundário: Sean Penn – One Battle After Another
- Melhor Atriz Secundária: Amy Madigan – Weapons
- Melhor Argumento Original: Ryan Coogler – Sinners
- Melhor Argumento Adaptado: One Battle After Another
- Melhor Fotografia: Sinners
- Melhor Montagem: One Battle After Another
- Melhor Direção Artística (Production Design): Frankenstein
- Melhor Guarda-Roupa (Costume Design): Frankenstein
- Melhor Maquilhagem e Cabelos: Frankenstein
- Melhor Banda Sonora Original: Ludwig Göransson – Sinners
- Melhor Canção Original: "Golden" – KPop Demon Hunters
- Melhor Som: F1
- Melhores Efeitos Visuais: Avatar: Fire and Ash
- Melhor Filme de Animação: KPop Demon Hunters
- Melhor Curta-metragem de Animação: Butterfly
- Melhor Filme Internacional: Sentimental Value
- Melhor Documentário (longa-metragem): Mr. Nobody Against Putin
- Melhor Curta-metragem Documental: Voices of Tomorrow
- Melhor Curta-metragem live-action (de ação real): Empate entre The Singers e Two People Exchanging Saliva
- Melhor Casting: One Battle After Another
Estatuetas contadas, One Battle After Another foi o grande vencedor da noite, conquistando seis prémios e confirmando o seu estatuto como um dos filmes mais marcantes do ano no cinema.
O filme, que acompanha Bob (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário paranoico e isolado do mundo, está disponível no Prime Video, para aluguer (4,99 euros) ou compra (13,99 euros).
Quando o seu inimigo mortal (Sean Penn) reaparece após 16 anos e a filha de Bob, Willa (Chase Infiniti), destemida e independente, desaparece, Bob embarca numa busca frenética. Pai e filha enfrentam os fantasmas do passado numa corrida contra o tempo marcada por tensão, redenção e sobrevivência.
Imagem: Reuters
