Fazer seguro automóvel em nome de filhos ou netos pode trazer problemas
O regulador do setor segurador em Portugal deixou um aviso importante para muitas famílias. Fazer seguro automóvel em nome de filhos ou netos pode trazer problemas, e até levar à recusa de pagamento em caso de sinistro.
Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), esta prática é mais comum do que se imagina, mas pode configurar uma declaração incorreta do risco junto das seguradoras.
Pais e avós não devem fazer seguros automóvel em nome de filhos ou netos
De acordo com informações avançadas, a ASF alerta que o seguro automóvel deve ser feito tendo em conta quem é, na prática, o condutor habitual do veículo. No entanto, algumas famílias optam por colocar o seguro em nome de um condutor mais velho, normalmente pais ou avós, para reduzir o valor do prémio.
Isto acontece porque os condutores jovens ou com pouca experiência ao volante pagam, por norma, seguros mais caros devido ao maior risco associado.
A ASF explica que, se o condutor habitual não for o mesmo que consta no contrato do seguro, pode existir uma declaração inexata do risco. Numa situação destas, a seguradora pode:
- reduzir o valor da indemnização;
- exigir pagamento adicional do prémio;
- ou, em casos mais graves, recusar a cobertura do sinistro.
Ou seja, numa situação de acidente, a tentativa de poupar no seguro pode acabar por sair bastante mais cara. O regulador reforça que, no momento de contratar um seguro automóvel, devem ser prestadas informações verdadeiras e completas, incluindo quem conduz habitualmente o veículo.
O lobby das seguradoras está TÃOOO preocupado com o risco e a exactidão… Até comove como eles se preocupam com a segurança dos seus clientes…
Quanto à cobertura do sinistro:
– Em danos causados a terceiros (responsabilidade civil) a seguradora paga, ou o tribunal obriga-a a pagar, porque os seguros de responsabilidade cvil são para proteger os terceiros lesados … Mas a seguradora pode depois pedir o direito de regresso, ou seja, ser reembolsada do que pagou.
– Em danos próprios pode-se recusar a pagar.
Se às 8:30 da manhã o filho que ia para as aulas tiver um acidente no IC19, é praticamente certo que a seguradora vai investigar, vai andar a perguntar aos vizinhos quem é que habitualmente guia o carro.
Em teoria, só faz sentido por uma questão económica no imediato, porque quanto mais tarde tiver seguro em nome próprio, mais tempo leva a ganhar um desconto por longevidade no seguro em si.
Até porque diz a lenda que a maioria dos acidentes não acontecem nos primeiros anos, mas sim, quando o condutor já se sente um Juan Manuel Fangio, mas ainda com mãos de T-Rex.
Por outro lado, só em situações mesmo muito específicas é que seria possível provar com toda a certeza quem é mesmo o condutor habitual.
Se vale a pena arriscar com seguradoras e levar isto para tribunal?
Não me parece de todo que seja uma escolha muito inteligente.
Podes sempre alegar que o carro é emprestado naquele dia, mas o correto era ser seguro de carta, todos os encartados em Portugal pagavam um seguro, e assim mesmo com um carro emprestado estavas a conduzir com o teu seguro.
Não é descabido, mas tu aí irias duplicar os seguros. Porque terias de ter um seguro de “carta” para cobrir danos a terceiros e um seguro automóvel para cobrir os danos próprios do teu carro – e nesse ponto aí iria ser criada uma confusão pois iria haver conflito entre o seguro da carta e do automóvel para cobrir os danos próprios causas pelo condutor.
O seguro que pagas está indexado não só à tua carta de condução, mas também ao valor/ripo de automóvel.