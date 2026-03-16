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Fazer seguro automóvel em nome de filhos ou netos pode trazer problemas

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Pedro says:
    16 de Março de 2026 às 10:12

    O lobby das seguradoras está TÃOOO preocupado com o risco e a exactidão… Até comove como eles se preocupam com a segurança dos seus clientes…

    Responder
  2. Max says:
    16 de Março de 2026 às 10:23

    Quanto à cobertura do sinistro:
    – Em danos causados a terceiros (responsabilidade civil) a seguradora paga, ou o tribunal obriga-a a pagar, porque os seguros de responsabilidade cvil são para proteger os terceiros lesados … Mas a seguradora pode depois pedir o direito de regresso, ou seja, ser reembolsada do que pagou.
    – Em danos próprios pode-se recusar a pagar.
    Se às 8:30 da manhã o filho que ia para as aulas tiver um acidente no IC19, é praticamente certo que a seguradora vai investigar, vai andar a perguntar aos vizinhos quem é que habitualmente guia o carro.

    Responder
  3. Nuno Magalhães says:
    16 de Março de 2026 às 10:38

    Em teoria, só faz sentido por uma questão económica no imediato, porque quanto mais tarde tiver seguro em nome próprio, mais tempo leva a ganhar um desconto por longevidade no seguro em si.

    Até porque diz a lenda que a maioria dos acidentes não acontecem nos primeiros anos, mas sim, quando o condutor já se sente um Juan Manuel Fangio, mas ainda com mãos de T-Rex.

    Por outro lado, só em situações mesmo muito específicas é que seria possível provar com toda a certeza quem é mesmo o condutor habitual.

    Se vale a pena arriscar com seguradoras e levar isto para tribunal?
    Não me parece de todo que seja uma escolha muito inteligente.

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    16 de Março de 2026 às 10:44

    Podes sempre alegar que o carro é emprestado naquele dia, mas o correto era ser seguro de carta, todos os encartados em Portugal pagavam um seguro, e assim mesmo com um carro emprestado estavas a conduzir com o teu seguro.

    Responder
    • SrBla says:
      16 de Março de 2026 às 11:12

      Não é descabido, mas tu aí irias duplicar os seguros. Porque terias de ter um seguro de “carta” para cobrir danos a terceiros e um seguro automóvel para cobrir os danos próprios do teu carro – e nesse ponto aí iria ser criada uma confusão pois iria haver conflito entre o seguro da carta e do automóvel para cobrir os danos próprios causas pelo condutor.
      O seguro que pagas está indexado não só à tua carta de condução, mas também ao valor/ripo de automóvel.

      Responder

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