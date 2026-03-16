Python para totós: por onde começar? (Parte II)
Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos falar sobre Estruturas de Controlo e vamos começar com as condições: if / elif / else.
Quando estamos a programar, muitas vezes precisamos de tomar decisões. Em Python, isso é feito através das estruturas condicionais como por exemplo o if, elif e else. Estas permitem executar diferentes blocos de código dependendo de determinadas condições.
O que é o if?
A instrução if permite executar código apenas se uma condição for verdadeira.
Exemplo simples:
idade = 18 if idade >= 18: print("É maior de idade")
Neste caso, se a variável idade for maior ou igual a 18, a mensagem será apresentada.
O que é o else? O else serve para definir o que acontece quando a condição do if não é verdadeira.
idade = 16 if idade >= 18: print("É maior de idade") else: print("É menor de idade")
Aqui existem apenas duas possibilidades:
- condição verdadeira -> executa o if
- condição falsa -> executa o else
O que é o elif? O elif (abreviação de else if) permite testar várias condições diferentes.
nota = 14 if nota >= 16: print("Muito bom") elif nota >= 10: print("Aprovado") else: print("Reprovado")
Neste exemplo:
- nota >= 16 → Muito bom
- nota >= 10 → Aprovado
- caso contrário → Reprovado
O Python verifica as condições de cima para baixo.
Várias condições no mesmo if
Também é possível usar operadores lógicos:
- and – ambas as condições têm de ser verdadeiras
- or – apenas uma precisa de ser verdadeira
- not – nega a condição
Exemplo:
idade = 20 carta = True if idade >= 18 and carta: print("Pode conduzir") else: print("Não pode conduzir")
Atenção à indentação
Em Python, a indentação (espaços no início da linha) é obrigatória e define o bloco de código.
Exemplo correto:
if idade >= 18: print("Adulto")
Se não houver indentação, o código gera erro.
As estruturas if / elif / else são essenciais em Python, permitindo que os programas tomem decisões e executem diferentes ações consoante determinadas condições.
Dominar estas estruturas é um passo fundamental para quem está a aprender programação e quer desenvolver scripts mais inteligentes e flexíveis.