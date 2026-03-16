Python para totós: por onde começar? (Parte II)

Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos falar sobre Estruturas de Controlo e vamos começar com as condições: if / elif / else.

Quando estamos a programar, muitas vezes precisamos de tomar decisões. Em Python, isso é feito através das estruturas condicionais como por exemplo o if, elif e else. Estas permitem executar diferentes blocos de código dependendo de determinadas condições.

O que é o if?

A instrução if permite executar código apenas se uma condição for verdadeira.

Exemplo simples:

idade = 18 if idade >= 18 : print ( "É maior de idade" ) idade = 18 if idade >= 18: print("É maior de idade")

Neste caso, se a variável idade for maior ou igual a 18, a mensagem será apresentada.

O que é o else? O else serve para definir o que acontece quando a condição do if não é verdadeira.

idade = 16 if idade >= 18 : print ( "É maior de idade" ) else : print ( "É menor de idade" ) idade = 16 if idade >= 18: print("É maior de idade") else: print("É menor de idade")

Aqui existem apenas duas possibilidades:

condição verdadeira -> executa o if

condição falsa -> executa o else

O que é o elif? O elif (abreviação de else if) permite testar várias condições diferentes.

nota = 14 if nota >= 16 : print ( "Muito bom" ) elif nota >= 10 : print ( "Aprovado" ) else : print ( "Reprovado" ) nota = 14 if nota >= 16: print("Muito bom") elif nota >= 10: print("Aprovado") else: print("Reprovado")

Neste exemplo:

nota >= 16 → Muito bom

nota >= 10 → Aprovado

caso contrário → Reprovado

O Python verifica as condições de cima para baixo.

Várias condições no mesmo if

Também é possível usar operadores lógicos:

and – ambas as condições têm de ser verdadeiras

or – apenas uma precisa de ser verdadeira

not – nega a condição

Exemplo:

idade = 20 carta = True if idade >= 18 and carta: print ( "Pode conduzir" ) else : print ( "Não pode conduzir" ) idade = 20 carta = True if idade >= 18 and carta: print("Pode conduzir") else: print("Não pode conduzir")

Atenção à indentação

Em Python, a indentação (espaços no início da linha) é obrigatória e define o bloco de código.

Exemplo correto:

if idade >= 18 : print ( "Adulto" ) if idade >= 18: print("Adulto")

Se não houver indentação, o código gera erro.

As estruturas if / elif / else são essenciais em Python, permitindo que os programas tomem decisões e executem diferentes ações consoante determinadas condições.

Dominar estas estruturas é um passo fundamental para quem está a aprender programação e quer desenvolver scripts mais inteligentes e flexíveis.