Python para totós: por onde começar? (Parte I)

Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos começar um conjunto de tutoriais e contamos com a colaboração de todos.

Neste artigo, à semelhança do que já fizemos com outras rúbricas, vamos dar os primeiros passos e desmistificar o básico.

Porquê aprender Python?

Python é bastante popular por três motivos principais:

Sintaxe simples Parece quase inglês normal.

Versatilidade Pode ser usado para web, dados, automação, inteligência artificial e muito mais.

Grande Comunidade Sempre que precisar de ajuda, há milhares de tutoriais e fóruns para ajudar.



Instalar Python

Antes de mais, precisa de ter o Python instalado no seu computador. Para tal:

Aceda a python.org e faça o download da versão recomendada para o seu sistema operativo (Windows, Mac ou Linux).

Durante a instalação, assegure-se de marcar a opção “Add Python to PATH” - isto facilita o uso do Python no terminal ou CMD.

Para verificar se está tudo OK, abra o terminal e escreva:

python --version python --version

O primeiro programa: “Olá, mundo!”

Tal como diz a história, se vamos iniciar numa linguagem de programação, a primeira aplicação a criar é o "Hello World". Caso esta não seja a sua primeira aplicação, dizem os sábios que nunca será bom programador nessa linguagem.

Para tal crie um ficheiro e introduza a seguinte informação:

print ( "Hello, World" ) print("Hello, World")

E pronto: já escreveu o seu primeiro programa em Python! Para o executar basta que use o comando python3 primeiro.py (considerando que foi este o nome que deu ao ficheiro do seu programa).

Visual Studio Code: um dos melhores IDE para programar em Python

O Visual Studio Code, também conhecido como VS Code, é um editor de código-fonte gratuito da Microsoft, muito usado por programadores em todo o mundo. É leve, rápido e funciona em Windows, macOS e Linux.

Este editor é multiplataforma, gratuito e é direcionado para programadores que procuram um simples IDE, leve, mas, ao mesmo tempo, completo.

Principais funcionalidades do Visual Studio Code

Gratuito e de código aberto

Compatível com Windows, macOS e Linux

Sugestões automáticas de código (IntelliSense)

Depuração de código integrada (debug)

Suporte a controlo de versões com Git

Terminal incorporado

Extensões para centenas de linguagens e ferramentas

Personalização do ambiente com temas, atalhos e ícones

E por hoje é tudo. Este é apenas o nosso primeiro tutorial sobre Python e tentaremos trazer novos tutoriais semanais. Para isso, contamos com todos os que queiram colaborar nesta rubrica, partilhando o seu know how sobre esta linguagem.