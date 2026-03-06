Python para totós: por onde começar? (Parte I)
Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos começar um conjunto de tutoriais e contamos com a colaboração de todos.
Neste artigo, à semelhança do que já fizemos com outras rúbricas, vamos dar os primeiros passos e desmistificar o básico.
Porquê aprender Python?
Python é bastante popular por três motivos principais:
- Sintaxe simples
- Parece quase inglês normal.
- Versatilidade
- Pode ser usado para web, dados, automação, inteligência artificial e muito mais.
- Grande Comunidade
- Sempre que precisar de ajuda, há milhares de tutoriais e fóruns para ajudar.
Instalar Python
Antes de mais, precisa de ter o Python instalado no seu computador. Para tal:
Aceda a python.org e faça o download da versão recomendada para o seu sistema operativo (Windows, Mac ou Linux).
Durante a instalação, assegure-se de marcar a opção “Add Python to PATH” - isto facilita o uso do Python no terminal ou CMD.
Para verificar se está tudo OK, abra o terminal e escreva:
python --version
O primeiro programa: “Olá, mundo!”
Tal como diz a história, se vamos iniciar numa linguagem de programação, a primeira aplicação a criar é o "Hello World". Caso esta não seja a sua primeira aplicação, dizem os sábios que nunca será bom programador nessa linguagem.
Para tal crie um ficheiro e introduza a seguinte informação:
print("Hello, World")
E pronto: já escreveu o seu primeiro programa em Python! Para o executar basta que use o comando python3 primeiro.py (considerando que foi este o nome que deu ao ficheiro do seu programa).
Visual Studio Code: um dos melhores IDE para programar em Python
O Visual Studio Code, também conhecido como VS Code, é um editor de código-fonte gratuito da Microsoft, muito usado por programadores em todo o mundo. É leve, rápido e funciona em Windows, macOS e Linux.
Este editor é multiplataforma, gratuito e é direcionado para programadores que procuram um simples IDE, leve, mas, ao mesmo tempo, completo.
Principais funcionalidades do Visual Studio Code
- Gratuito e de código aberto
- Compatível com Windows, macOS e Linux
- Sugestões automáticas de código (IntelliSense)
- Depuração de código integrada (debug)
- Suporte a controlo de versões com Git
- Terminal incorporado
- Extensões para centenas de linguagens e ferramentas
- Personalização do ambiente com temas, atalhos e ícones
E por hoje é tudo. Este é apenas o nosso primeiro tutorial sobre Python e tentaremos trazer novos tutoriais semanais. Para isso, contamos com todos os que queiram colaborar nesta rubrica, partilhando o seu know how sobre esta linguagem.