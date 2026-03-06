Google vai passar a castigar as apps que gastam mais bateria no Android

A Google está a impor novas regras aos programadores para limitar o consumo excessivo de bateria por parte das aplicações Android. As apps que não cumprirem as regras serão sinalizadas na Play Store.

Google quer melhorar ainda mais o Android

A Google está a travar uma guerra contra as apps que consomem muita bateria do smartphone. Para tentar acabar com isso, a empresa acaba de implementar novas regras. Os programadores que não cumpram estes novos requisitos e cujas aplicações sejam identificadas como fonte de consumo excessivo de energia serão sinalizados diretamente na Play Store.

O principal problema das aplicações Android atualmente é que algumas impedem que o smartphone entre em modo de repouso completo quando o ecrã é desligado. Estas aplicações, que utilizam um bloqueio de ativação chamado "Wake Lock" para manter os recursos do smartphone ativos, acabam por consumir a bateria do dispositivo desnecessariamente.

Para obrigar os programadores a mudar estes maus hábitos, a Google implementou novas regras mais rigorosas do que o normal, em vigor desde 1 de março. As aplicações já não podem bloquear o modo de repouso do telefone por mais de duas horas durante o dia, quando o ecrã está desligado.

Castigar apps que gastam mais bateria

Para a empresa, a ideia é obrigar os programadores a otimizar melhor as suas aplicações. Para isso, quer que estas apps só "ativem" o smartphone quando é absolutamente necessário.

A Google penalizará os programadores que não cumprirem a regra. Os programadores que não respeitarem esta nova regra enfrentarão penalizações que podem rapidamente mudar os seus maus hábitos. A Google implementou um sistema de monitorização que detetará aplicações que excedam este limite com muita frequência e penalizará o programador de diversas formas.

A Google indicou que não irá mais exibir os aplicativos infratores nas suas recomendações. Pior ainda, a empresa de Mountain View exibirá automaticamente uma mensagem de aviso nas páginas de download das aplicações em questão para alertar os utilizadores sobre a má otimização do consumo de energia.