Europol alerta para maior risco de ciberataques, desinformação e fraudes na UE

Esta semana, a Europol advertiu para um risco mais elevado de situações de terrorismo, bem como de ciberataques, desinformação e fraudes, na União Europeia (UE), devido à escalada do conflito no Médio Oriente.

Em declarações à agência Efe, o porta-voz da Europol, Jan Op Gen Oorth, alertou que a guerra no Médio Oriente tem "repercussões imediatas para a criminalidade grave e organizada e o terrorismo" na UE.

O alerta desta quinta-feira refere-se a um aumento dos ataques informáticos contra infraestruturas europeias, bem como das fraudes online que exploram o contexto do conflito.

Risco considerado elevado pela Europol

A Europol advertiu para um risco mais elevado de situações de terrorismo na UE, alertando para a possibilidade de "atividades desestabilizadoras" levadas a cabo por grupos associados ao Irão.

Segundo o porta-voz da Europol, "o nível de ameaça terrorista e de extremismo violento no território da UE é considerado elevado".

Além disso, "a rápida difusão de conteúdos polarizantes na Internet pode acelerar processos de radicalização a curto prazo entre comunidades da diáspora dentro da UE e outros indivíduos".

De acordo com a agência europeia de cooperação, citada pela SIC Notícias, o nível de ameaça terrorista "pode manifestar-se" em possíveis casos de radicalização interna protagonizados por indivíduos que agem sozinhos ou por "pequenos grupos que agem por iniciativa própria".

Redes criminosas e terroristas explorarão o ambiente informativo intensificado por meio de fraudes habilitadas por inteligência artificial e campanhas de desinformação.

Alertou Jan Op Gen Oorth, considerando o conflito no Médio Oriente, que começou, no sábado, após ataques coordenados entre os Estados Unidos e Israel contra a liderança e as forças armadas do Irão.

