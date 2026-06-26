Python para totós: por onde começar? (Parte V)

Quando começamos a programar em Python, é comum utilizarmos listas para armazenar conjuntos de dados. No entanto, existe outra estrutura muito útil que pode simplificar o código e melhorar o desempenho em determinadas situações: os sets.

O que é um set?

Um set (conjunto) é uma coleção de elementos não ordenados, imutáveis individualmente e que não permite valores duplicados. Esta estrutura é inspirada no conceito matemático de conjunto.

A criação de um set é simples:

frutas = { "maçã" , "banana" , "laranja" } print ( frutas ) frutas = {"maçã", "banana", "laranja"} print(frutas)

Eliminação automática de duplicados

Uma das principais vantagens dos sets é a remoção automática de elementos repetidos.

numeros = { 1 , 2 , 3 , 3 , 4 , 4 , 5 } print ( numeros ) numeros = {1, 2, 3, 3, 4, 4, 5} print(numeros)

Mesmo que um valor seja inserido várias vezes, apenas uma ocorrência será mantida.

Adicionar e remover elementos

Para adicionar um novo elemento utiliza-se o método add():

frutas. add ( "pera" ) frutas.add("pera")

Para remover um elemento:

frutas. remove ( "banana" ) frutas.remove("banana")

Também é possível utilizar discard(), que evita erros caso o elemento não exista.

frutas. discard ( "kiwi" ) frutas.discard("kiwi")

Verificar a existência de um elemento

Os sets são extremamente eficientes para verificar se um valor existe na coleção.

if "maçã" in frutas: print ( "Encontrada!" ) if "maçã" in frutas: print("Encontrada!")

Esta operação é normalmente mais rápida do que numa lista, especialmente quando se trabalha com grandes volumes de dados.

Operações entre conjuntos

Os sets suportam operações matemáticas muito úteis.

União

a = { 1 , 2 , 3 } b = { 3 , 4 , 5 } print ( a | b ) a = {1, 2, 3} b = {3, 4, 5} print(a | b)

Interseção

print ( a & b ) print(a & b)

Diferença

print ( a - b ) print(a - b)

Quando utilizar sets?

Os sets são particularmente úteis quando:

É necessário eliminar valores duplicados;

É importante verificar rapidamente a existência de elementos;

São realizadas operações entre grupos de dados (união, interseção ou diferença);

O posicionamento dos elementos não é relevante.

Conclusão

Os sets são uma estrutura de dados simples, mas extremamente poderosa em Python. Apesar de serem menos utilizados por iniciantes do que as listas, oferecem vantagens significativas em desempenho e organização dos dados, especialmente quando é necessário trabalhar com elementos únicos ou realizar operações típicas de teoria dos conjuntos.