Onda de calor extremo na Europa está a desligar centrais de energia

A vaga de calor histórica que atravessa a Europa não está apenas a pôr à prova a paciência das pessoas, está também a sobrecarregar a rede elétrica e a forçar o encerramento de centrais nucleares, hídricas e a gás.

Um calor sem precedentes

A 23 de junho, França viveu o seu dia mais quente desde que há registos, em 1947, com temperaturas a superarem os 44 °C. As noites também não trouxeram alívio, mantendo-se anormalmente quentes, à semelhança do que temos vivido em Portugal.

Este calor prolongado aqueceu a água de vários rios franceses, criando um problema para as centrais nucleares que dependem desses cursos de água para arrefecimento.

Centrais nucleares em alerta

A unidade 2 da central nuclear de Golfech, no sul da França, foi desligada por precaução na noite de 22 de junho, depois de a água do rio Garonne, usada no arrefecimento da central, ter atingido temperaturas demasiado elevadas.

Conforme citado, a legislação francesa impõe limites à temperatura da água devolvida ao rio depois de usada no processo de refrigeração, e a previsão de atingir 28 °C obrigou a operadora EDF a parar a unidade.

A EDF, responsável por toda a frota nuclear francesa, está também a reduzir a produção de outros reatores, incluindo um na central de Nogent-sur-Seine, com mais limitações previstas para os próximos dias.

Este tipo de situação já não é inédito: em julho de 2025, uma vaga de calor semelhante forçou a paragem de pelo menos sete gigawatts de produção nuclear em todo o país, mais do que toda a rede elétrica da Irlanda.

Ainda assim, segundo a operadora da rede nacional, a RTE, não se esperam cortes de fornecimento significativos desta vez.

Não é só o nuclear

O problema não se limita à energia nuclear. As centrais hídricas também sofrem quando a seca reduz os níveis de água disponíveis, obrigando a cortes de produção.

Só nos primeiros cinco meses de 2025, a Europa registou uma queda de 13% na produção hídrica face ao ano anterior.

Relativamente às centrais a carvão e a gás natural, o calor extremo limita a eficácia das torres de arrefecimento, e cinco centrais a gás no Reino Unido já reportaram reduções de produção, retirando cerca de 2,5 gigawatts da rede.

A procura energética dispara com o calor extremo

Além da oferta a cair, a procura está a aumentar, em grande parte devido ao uso intensivo de ventoinhas e ar condicionado.

Mesmo países que tradicionalmente não dependiam tanto de sistemas de arrefecimento estão a mudar de hábitos. No Reino Unido, por exemplo, o número de casas com ar condicionado duplicou desde 2022.

O que nos reserva o futuro?

Com as alterações climáticas a tornar as ondas de calor mais frequentes e intensas, o problema só deverá agravar-se. A Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA) prevê que o consumo global de energia para arrefecimento duplique até 2050, em comparação com os níveis de 2023.

Especialistas apontam soluções possíveis, desde o planeamento para picos de procura no verão até à instalação de baterias e sistemas de resposta à procura, passando pela adaptação dos sistemas de arrefecimento das centrais às novas condições climáticas.

Contudo, a EDF estima que as atualizações necessárias nas suas operações nucleares e hídricas, em França, custarão cerca de 600 milhões de euros por ano, durante os próximos 15 anos. Ou seja, as mudanças necessárias não são baratas.

Enquanto isso, as temperaturas devem começar a descer na Península Ibérica, com o pico de calor a deslocar-se para a Europa central, com Alemanha, Bélgica e Países Baixos a enfrentarem os dias mais quentes nesta sexta-feira.

Leia também: