Mundial 2026: tudo o que precisa de saber numa só aplicação

Com o Mundial 2026 a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, a aplicação oficial da FIFA funciona como um ponto de encontro de milhões de adeptos. Disponível para Android e iOS, junta resultados, calendário, estádios e jogos de fantasy numa única plataforma pensada para acompanhar o maior evento de futebol do planeta.

A app FIFA World Cup é a companheira oficial de um dos maiores eventos desportivos do mundo. A ideia é juntar num único local tudo o que um adepto precisa, esteja no sofá em casa ou dentro de um estádio.

Entre as funcionalidades de destaque contam-se resultados em tempo real, calendário de jogos, estatísticas e alinhamentos das equipas, atualizados ao minuto.

Para os verdadeiros entusiastas, há ainda um Fan Planner, que funciona como uma agenda que ajuda a organizar a viagem, as atividades nas cidades anfitriãs e a logística de cada jogo a que se vá assistir.

Funcionalidades para o dia do jogo

Para quem vai marcar presença nos estádios, a app inclui ferramentas pensadas para o matchday: localização do estádio, planeamento da chegada e mapas em 3D, com conteúdo que se adapta automaticamente à posição do utilizador, seja dentro da cidade, no caminho ou já dentro do recinto.

A aplicação também faz a ponte para os 16 estádios distribuídos entre os três países, com sugestões de festivais de fãs, restaurantes e atrações locais personalizadas conforme a cidade visitada.

Fantasy, previsões e recompensas durante o Mundial 2026

Além da informação factual, a app aposta forte na componente de entretenimento. Os utilizadores podem participar em fantasy football, no Bracket Challenge e no Predictor, acumulando pontos FIFA Rewards trocáveis por ofertas exclusivas ao longo do torneio.

De referir que esta aplicação não trata da venda nem da gestão de bilhetes, essa função está reservada a uma app separada, a FWC2026 Mobile Tickets, acessível diretamente a partir de um atalho dentro da app principal.

A app é gratuita e não exige qualquer subscrição para aceder às funcionalidades principais. Para quem não quer perder nenhum detalhe da maior competição de futebol do mundo, a aplicação é, apesar de lenta, um ponto de partida. Esta disponível para Android e iOS.