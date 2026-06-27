Python para totós: por onde começar? (Parte VI)
Quando começamos a programar em Python, rapidamente encontramos estruturas de dados como listas, dicionários e conjuntos. Mas existe outra estrutura muito importante: os tuplos (tuples).
Os tuplos são semelhantes às listas, permitindo guardar vários valores numa única variável, mas têm uma característica fundamental: são imutáveis. Isto significa que, depois de criados, os seus valores não podem ser alterados.
O que é um tuplo em Python?
Um tuplo é uma coleção ordenada de elementos, definida normalmente utilizando parênteses:
Tal como acontece nas listas, os elementos têm uma posição (índice), começando em 0:
Tuplos vs Listas
A principal diferença entre listas e tuplos é a possibilidade de alteração.
Uma lista pode ser modificada. Num tuplo, essa alteração não é permitida.
Percorrer um tuplo
Como os tuplos são coleções, podemos utilizar ciclos:
Métodos disponíveis
- count()
- index()
- Desempacotar tuplos
Os tuplos são úteis quando queremos guardar dados que não devem ser alterados. Por exemplo, coordenadas, configurações, meses, etc.
Vantagens dos tuplos
Além da segurança contra alterações acidentais, os tuplos apresentam algumas vantagens:
- São normalmente mais rápidos que listas;
- Consomem menos memória;
- Podem ser usados como chaves de dicionários (quando os elementos também são imutáveis);
- Representam melhor dados constantes.
Leia também...
- Python para totós: por onde começar? (Parte V) - Sets
- Python para totós: por onde começar? (Parte IV) - Dicionários
- Python para totós: por onde começar? (Parte III) - Listas
- Python para totós: por onde começar? (Parte II) - Estruturas de Controlo
- Python para totós: por onde começar? (Parte I) - Introdução ao Python
Deviam parar com esta rubrica, na nenhum engenheiro de software mete as mãos em código, muito menos Python que todas as AIs fazem muito melhor que qualquer humano
Quê? Nem parece teu! Como é fácil de perceber, essa ideia está bastante longe da realidade.
As ferramentas de IA são hoje excelentes assistentes de programação, mas continuam a exigir supervisão humana. O código gerado pode conter erros, vulnerabilidades, soluções ineficientes ou simplesmente não responder aos requisitos do projeto.
Ora, é precisamente por isso que os engenheiros de software continuam a escrever, rever, testar e manter código diariamente. Python, aliás, é uma das linguagens mais utilizadas no desenvolvimento de IA, ciência de dados, automação, web e sistemas empresariais. A IA veio aumentar a produtividade dos programadores, não substituí-los. Quem trabalha na área sabe que a responsabilidade final pelo código continua a ser humana.
Estás errado Vitor, na minha empresa são mais de 1000 devs, já ninguém toca em código. Cursor + gpt 5.5 e agora GLM 5.2 para as coisas rotineiras, GitHub e slack para gerir os PRs e os tickets, temos agentes com loops a fazer todo o trabalho, já nenhuma major corporation escreve código, mesmo code review já é todo agentic, TDD é todo agentic.
Eu avisei em fevereiro aqui que os próximos 12 meses iam mudar por completo o mundo, se tens dúvidas vai ver as palestras dos grandes eventos de desenvolvimento, ouve da boca dos próprios devs, mas isso está representado no mercado, nos últimos 3 meses quase tudo o que eram malta de QA foi requalificada para outras funções, a nossa malta de QA está a construir QA loops, na não existe QA feito há pata sequer, security é tudo shift left.
O mundo mudou e Portugal é a Europa estão a morrer à sombra do progresso para não variar.
As mudanças agora dão-se em semanas e não em anos como antigamente, quem não está a estudar e a reajustar-se vai ter muita dificuldade em apanhar o comboio
Acho que não, acho que não…
https://techcrunch.com/2026/06/24/ai-was-supposed-to-kill-engineering-jobs-but-new-data-suggests-theyre-the-most-resilient/
e mais…os que não metem são provavelmente os que não sabem…