90% concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online

Na sequência de uma petição pública que reacendeu o complexo debate sobre o impacto do jogo online na sociedade portuguesa, quisemos conhecer a perspetiva dos nossos leitores, cuja posição foi peremptória.

Fechada a última questão, importa analisar as respostas dadas pelos nossos leitores. De um universo de 1905 pessoas, 90% ou 1707 leitores disseram concordar com a proibição da publicidade a jogos e apostas online.

Por sua vez, apenas 199 votou que não concorda com a proibição proposta pela petição assinada por Inês Gaspar, uma jovem portuguesa que decidiu tornar pública a sua história depois de perder o namorado devido a problemas associados ao vício do jogo online.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Questão: Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária? Sim

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Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia e da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.