Python para totós: por onde começar? (Parte IV)
Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos falar sobre dicionários.
O que é um dicionário?
Um dicionário (dictionary) é uma estrutura de dados que permite armazenar informações sob a forma de pares "chave-valor" (key-value).
Ao contrário das listas, onde os elementos são acedidos através de índices numéricos, nos dicionários os dados são recuperados através de uma chave única.
Exemplo:
utilizador = { "nome": "Ana", "idade": 25, "cidade": "Lisboa" }
Neste caso, "nome", "idade" e "cidade" são as chaves, enquanto "Ana", 25 e "Lisboa" são os respetivos valores.
Como aceder aos valores
Para obter um valor associado a uma chave, basta indicar o nome da chave:
print(utilizador["nome"])
O resultado, neste caso, será Ana.
Também é possível utilizar o método get(), que evita erros caso a chave não exista:
print(utilizador.get("email"))
Adicionar ou alterar elementos
Os dicionários podem ser modificados facilmente:
utilizador["email"] = "ana@email.pt" utilizador["idade"] = 26
O primeiro exemplo adiciona uma nova chave, enquanto o segundo atualiza um valor já existente.
Remover elementos
Para eliminar um elemento pode utilizar-se o comando del:
del utilizador["cidade"]
Ou então recorrer ao método pop():
utilizador.pop("idade")
Percorrer um dicionário
É possível iterar pelas chaves e valores de várias formas:
for chave, valor in utilizador.items(): print(chave, valor)
Resultado:
nome Ana
email ana@email.pt
Dicionários aninhados
Os dicionários podem conter outros dicionários, permitindo representar estruturas mais complexas:
empresa = { "nome": "Tech Solutions", "funcionario": { "nome": "Pedro", "cargo": "Programador" } }
Os dicionários são extremamente eficientes na procura de informação e estão presentes em inúmeras aplicações Python. São frequentemente utilizados para:
- Configurações de aplicações;
- Representação de objetos JSON;
- Bases de dados em memória;
- Gestão de utilizadores e permissões;
- Processamento de APIs e serviços web.
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