Python para totós: por onde começar? (Parte IV)

Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos falar sobre dicionários.

O que é um dicionário?

Um dicionário (dictionary) é uma estrutura de dados que permite armazenar informações sob a forma de pares "chave-valor" (key-value).

Ao contrário das listas, onde os elementos são acedidos através de índices numéricos, nos dicionários os dados são recuperados através de uma chave única.

Exemplo:

utilizador = { "nome" : "Ana" , "idade" : 25 , "cidade" : "Lisboa" } utilizador = { "nome": "Ana", "idade": 25, "cidade": "Lisboa" }

Neste caso, "nome", "idade" e "cidade" são as chaves, enquanto "Ana", 25 e "Lisboa" são os respetivos valores.

Como aceder aos valores

Para obter um valor associado a uma chave, basta indicar o nome da chave:

print ( utilizador [ "nome" ] ) print(utilizador["nome"])

O resultado, neste caso, será Ana.

Também é possível utilizar o método get(), que evita erros caso a chave não exista:

print ( utilizador.get ( "email" ) ) print(utilizador.get("email"))

Adicionar ou alterar elementos

Os dicionários podem ser modificados facilmente:

utilizador [ "email" ] = "ana@email.pt" utilizador [ "idade" ] = 26 utilizador["email"] = "ana@email.pt" utilizador["idade"] = 26

O primeiro exemplo adiciona uma nova chave, enquanto o segundo atualiza um valor já existente.

Remover elementos

Para eliminar um elemento pode utilizar-se o comando del:

del utilizador [ "cidade" ] del utilizador["cidade"]

Ou então recorrer ao método pop():

utilizador.pop ( "idade" ) utilizador.pop("idade")

Percorrer um dicionário

É possível iterar pelas chaves e valores de várias formas:

for chave, valor in utilizador.items ( ) : print ( chave, valor ) for chave, valor in utilizador.items(): print(chave, valor)

Resultado:

nome Ana email ana @ email.pt nome Ana email ana@email.pt

Dicionários aninhados

Os dicionários podem conter outros dicionários, permitindo representar estruturas mais complexas:

empresa = { "nome" : "Tech Solutions" , "funcionario" : { "nome" : "Pedro" , "cargo" : "Programador" } } empresa = { "nome": "Tech Solutions", "funcionario": { "nome": "Pedro", "cargo": "Programador" } }

Os dicionários são extremamente eficientes na procura de informação e estão presentes em inúmeras aplicações Python. São frequentemente utilizados para:

Configurações de aplicações;

Representação de objetos JSON;

Bases de dados em memória;

Gestão de utilizadores e permissões;

Processamento de APIs e serviços web.

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