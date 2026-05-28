Python para totós: por onde começar? (Parte III)

Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos falar sobre listas.

No universo da programação em Python, as listas são uma das estruturas de dados mais usadas e por boas razões. Simples, flexíveis e poderosas, permitem armazenar vários valores numa única variável, tornando o código mais limpo e eficiente.

O que é uma lista em Python?

Uma lista é uma coleção ordenada de elementos que pode armazenar diferentes tipos de dados, como números, texto ou até outras listas.

Em Python, as listas são criadas utilizando parênteses retos:

frutas = [ "maçã" , "banana" , "laranja" ] frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]

Neste exemplo, temos uma lista com o nome frutas com três elementos.

Características principais das listas

As listas em Python apresentam várias características importantes:

São ordenadas (mantêm a ordem dos elementos)

São mutáveis (podem ser alteradas)

Permitem valores duplicados

Podem conter diferentes tipos de dados

lista = [ "texto" , 10 , True , 3.14 ] lista = ["texto", 10, True, 3.14]

Aceder a elementos de uma lista

Cada elemento de uma lista tem um índice e começa no 0:

frutas = [ "maçã" , "banana" , "laranja" ] print ( frutas [ 0 ] ) # maçã print ( frutas [ 1 ] ) # banana frutas = ["maçã", "banana", "laranja"] print(frutas[0]) # maçã print(frutas[1]) # banana

Também é possível usar índices negativos, começando do fim para o principio.

print ( frutas [ - 1 ] ) # laranja print(frutas[-1]) # laranja

Alterar elementos de uma lista

Uma das grandes vantagens das listas é o facto de serem mutáveis:

frutas = [ "maçã" , "banana" , "laranja" ] frutas [ 1 ] = "kiwi" print ( frutas ) frutas = ["maçã", "banana", "laranja"] frutas[1] = "kiwi" print(frutas)

Resultado:

[ "maçã" , "kiwi" , "laranja" ] ["maçã", "kiwi", "laranja"]

Adicionar elementos a uma lista

Podemos adicionar elementos de várias formas.

append() – adiciona no fim

frutas. append ( "manga" ) frutas.append("manga")

insert() – adiciona numa posição específica

frutas. insert ( 1 , "uva" ) frutas.insert(1, "uva")

Remover elementos de uma lista

Também é possível remover itens:

remove() – remove pelo valor

frutas. remove ( "banana" ) frutas.remove("banana")

pop() – remove pelo índice

frutas. pop ( 0 ) frutas.pop(0)

Percorrer uma lista

Podemos percorrer todos os elementos de uma lista facilmente com um ciclo for:

for fruta in frutas: print ( fruta ) for fruta in frutas: print(fruta)

As listas são uma das estruturas mais importantes em Python. São fundamentais tanto em pequenos scripts como em aplicações mais complexas, permitindo organizar dados de forma simples e eficiente.

Dominar listas é um passo essencial para qualquer pessoa que esteja a aprender programação em Python.