Python para totós: por onde começar? (Parte III)
Se alguma vez ouviu falar de Python e pensou “isso parece complicado demais para mim”, respire fundo: não é! Python é uma das linguagens de programação mais acessíveis e populares do mundo. Hoje vamos falar sobre listas.
No universo da programação em Python, as listas são uma das estruturas de dados mais usadas e por boas razões. Simples, flexíveis e poderosas, permitem armazenar vários valores numa única variável, tornando o código mais limpo e eficiente.
O que é uma lista em Python?
Uma lista é uma coleção ordenada de elementos que pode armazenar diferentes tipos de dados, como números, texto ou até outras listas.
Em Python, as listas são criadas utilizando parênteses retos:
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]
Neste exemplo, temos uma lista com o nome frutas com três elementos.
Características principais das listas
As listas em Python apresentam várias características importantes:
- São ordenadas (mantêm a ordem dos elementos)
- São mutáveis (podem ser alteradas)
- Permitem valores duplicados
- Podem conter diferentes tipos de dados
lista = ["texto", 10, True, 3.14]
Aceder a elementos de uma lista
Cada elemento de uma lista tem um índice e começa no 0:
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"] print(frutas[0]) # maçã print(frutas[1]) # banana
Também é possível usar índices negativos, começando do fim para o principio.
print(frutas[-1]) # laranja
Alterar elementos de uma lista
Uma das grandes vantagens das listas é o facto de serem mutáveis:
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"] frutas[1] = "kiwi" print(frutas)
Resultado:
["maçã", "kiwi", "laranja"]
Adicionar elementos a uma lista
Podemos adicionar elementos de várias formas.
append() – adiciona no fim
frutas.append("manga")
insert() – adiciona numa posição específica
frutas.insert(1, "uva")
Remover elementos de uma lista
Também é possível remover itens:
remove() – remove pelo valor
frutas.remove("banana")
pop() – remove pelo índice
frutas.pop(0)
Percorrer uma lista
Podemos percorrer todos os elementos de uma lista facilmente com um ciclo for:
for fruta in frutas: print(fruta)
As listas são uma das estruturas mais importantes em Python. São fundamentais tanto em pequenos scripts como em aplicações mais complexas, permitindo organizar dados de forma simples e eficiente.
Dominar listas é um passo essencial para qualquer pessoa que esteja a aprender programação em Python.