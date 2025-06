Em Portugal, há 4,5 milhões de clientes com telefone fixo

O número de clientes do serviço telefónico fixo na modalidade de acesso direto era cerca de 4,5 milhões, mais 4,7 mil (+0,1%) do que no 1.º trimestre de 2024. Saiba qual a operadora com mais clientes.

Telefone Fixo: quota de clientes de acesso direto da MEO atingiu 41,9%

No 1.º trimestre de 2025, a taxa de penetração dos acessos telefónicos principais foi de 51,7 acessos por 100 habitantes. A taxa de penetração dos acessos instalados a pedido de clientes residenciais ascendeu a 90,4 por 100 agregados domésticos privados.

No 1.º trimestre de 2025, os acessos suportados em redes de nova geração (FTTH, redes de TV por cabo e redes móveis em local fixo), representaram 94,2% dos acessos telefónicos, tendo aumentado o seu peso em 1,6 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Por outro lado, o número de acessos analógicos diminuiu 27,7% face ao trimestre homólogo, passando a representar apenas 3,1% do total de acessos.

O número de postos públicos instalados era de cerca de 6,3 mil, verificando-se uma queda de 31,9% face ao 1.º trimestre de 2024.

O tráfego em minutos originado em postos públicos diminuiu 23,5% no 1T2025. Desde o 2.º trimestre de 2016, este tipo de tráfego diminuiu 88,4%. Esta tendência decrescente é justificada pela substituição deste tipo de tráfego por chamadas de telemóvel e outras formas de comunicações suportadas na Internet.

No final do 1.º trimestre de 2025 existiam cerca de 1,9 milhões números geográficos portados e cerca de 19,5 mil outros números não geográficos portados. Durante o 1.º trimestre de 2025 foram objeto de portabilidade 33,4 mil números geográficos e 106 outros números não geográficos, correspondendo, face ao trimestre homólogo, a um aumento de 21,2% e a uma diminuição de 64,1%, respetivamente.

No período em análise, o volume de minutos originado na rede fixa diminuiu 10,6% em relação ao trimestre homólogo.

Por tipo de chamada, a diminuição ocorrida deveu-se sobretudo à diminuição do tráfego fixo-fixo (-17,5%) e, em menor medida, à redução do tráfego fixo-móvel (-7,7%), do tráfego nacional para números curtos e números não geográficos (-15,9%) e do tráfego internacional de saída (-11,8%).

No 1.º trimestre de 2025 foram consumidos, em média, por mês, 35 minutos por acesso, dos quais 20 minutos em chamadas fixo-fixo, 8 minutos em chamadas fixo-móvel e 1 minuto em chamadas internacionais.

A quota de clientes de acesso direto da MEO atingiu 41,9%, seguindo-se o Grupo NOS com 34,1%, a Vodafone com 21,2% e o Grupo DIGI/NOWO com 2,3%. Relativamente ao trimestre homólogo, a quota de clientes de acesso direto da MEO aumentou 0,1 p.p. e a da Vodafone aumentou 0,2 p.p.. A quota do Grupo NOS diminuiu 0,1 p.p..