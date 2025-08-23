Plataforma fogos.pt foi alvo de ciberataques

Atualmente, através de plataformas online, podemos acompanhar quase em tempo real o que está a acontecer no país ao nível de fogos. A plataforma fogos.pt é um desses serviços. Segundo informações, a plataforma foi alvo de dois ciberataques.

A questão que se coloca é, qual a motivação? O Fogos.pt é um serviço que lhe permite saber, em tempo real, todas as ocorrências de incêndios com a respetiva localização e estado do incêndio.

O serviço é atualizado de dois em dois minutos com recurso aos dados da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O utilizador poderá ainda saber quais os meios que foram deslocados para a ocorrência, nomeadamente, o número de bombeiros, de carros e até de meios aéreos, bem como a data e hora de início.

Plataforma Fogos.pt alvo de ataques de DDoS

Segundo as informações, a plataforma fogos.pt foi alvo de dois ataques de DDoS durante o pico dos incêndios no território português. Segundo dados da Cloudfare, tratou-se de ataques de DDoS que aconteceram entre os dias 31 de julho e 1 de agosto.

O ataque de julho teve a duração de sete minutos, atingindo um pico de 33 mil pedidos por segundo. No ataque do dia 1 de agosto, a duração foi de cinco minutos.